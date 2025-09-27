世界先進新加坡廠 量產時程可能超前

世界先進董事長方略表示，很多客戶對新加坡12吋廠很有興趣，需求看起來相當正面，預計2029年達到月產能5.5萬片。（資料照）

Q4移入機台設備 2026下半年產出樣品 2027年Q1量產

〔記者洪友芳／新竹報導〕時序將進入第四季，晶圓代工廠世界先進（5347）表示，旗下新加坡與恩智浦合資VSMC的12吋廠興建進展順利，依規劃將於第四季移入機台設備，預期2026年下半年產出樣品給客戶，2027年第一季量產，目前時程不變，但可能超前；這是世界先進首座12吋廠，在海外建廠卻展現興建超高效率，也代表公司營運將邁向新里程碑。

世界先進12吋廠去年下半年動土興建，不受川普關稅政策干擾，不僅沒有如外傳的緩慢下來，還加速進行，比預期時程超前，依規劃將於第四季移入機台設備；世界先進先前公告採購設備及廠務廠商，台灣公司包括盟立（2464）、亞翔（6139）、漢科（3402）、矽科宏晟（6725）、崇越（5434）、漢唐（2404）等。

世界先進今年資本支出達6、7百億元新高，大部分用在新加坡12吋廠VSMC投資建廠，折舊費用預估到2027年VSMC真正有產出時，才開始會有明顯產生。該廠主要生產設備採購自台積電的二手設備，台積電今年中以7100萬至7300萬美元的價格出售一批設備給VSMC，供建置130奈米至40奈米製程的產能，主要用於生產混合訊號、電源管理和類比產品。

世界先進是去年中宣布與恩智浦半導體（NXP）在新加坡合資VSMC公司，興建雙方首座12吋晶圓廠，總投資金額約為78億美元，新廠將由持股達6成的世界先進負責營運，生產的相關技術授權及技術轉移將來自台積電。

預計2029年月產能5.5萬片

世界先進董事長方略先前透露，面對地緣政治，很多客戶對新加坡12吋廠很有興趣，需求看起來相當正面，預計2029年達到月產能5.5萬片。

