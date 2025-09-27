英特爾尋求投資或合夥 台積︰目前沒有合資計畫

台積電表示，目前沒有與其他公司進行任何合資、技術轉移和共享的計畫。（路透資料照）

〔編譯魏國金、記者洪友芳／綜合報導〕華爾街日報25日報導，英特爾執行長陳立武已就投資與製造合作事宜，接觸蘋果與台積電，以力圖讓這家美國唯一有能力生產先進晶片的半導體製造公司東山再起。不過台積電對傳言維持上次法說會中董事長暨總裁魏哲家所說的，「目前沒有與其他公司進行任何合資、技術轉移和共享的計畫」。

知情人士指出，相關努力在美國總統川普上月展現對英特爾興趣前已進行，而在美國政府宣布持股英特爾10%股權後，加速推動。今年初陳立武與蘋果執行長庫克會面，並與台積電就建立合作夥伴或成立合資公司進行討論。

川普政府一直利用其影響力，協助英特爾重振其日漸衰微的業務。商務部長盧特尼克與其他官員數月來敦促科技公司與英特爾更緊密合作。日本軟銀集團上月宣布投資英特爾20億美元，輝達本月也與英特爾達成投資50億美元協議，其中包括英特爾將設計與輝達晶片整合的新硬體。

即使有這些投資，今年上半年虧損37億美元的英特爾被認為仍須額外資本，以及採購其晶片的客戶。今年初，英特爾擱置一些須大規模融資的計畫，知情者說，英特爾可能今年底前恢復這些努力，有望吸引私募股權及其他投資者。

美推1︰1晶片製造 未達標需付關稅

此外，華爾街日報也報導，為激發晶片在地製造、重塑全球供應鏈，川普政府計畫要求晶片製造商在美國生產的半導體數量須與其客戶從海外製造商的進口量相當，若長期沒有維持1：1比例的企業，必須支付關稅。

知情者說，川普上月提到，加碼投資美國的科技企業，將可規避100%關稅，所指的就是該計畫。

然而，讓本土晶片產量與進口量旗鼓相當，比起單純增加對美投資，是更加艱難的任務，因為海外生產的晶片通常較廉價，且供應鏈難以調整，提高美國供應須花費相當時間。

