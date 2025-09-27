最低工資連10漲 247萬勞工受惠 月薪29500、時薪196

馬蔡賴最低工資調整比較

〔記者李靚慧／台北報導〕最低工資審議會議昨拍板明年一月一日起，月薪再增九一〇元、達到二萬九五〇〇元，調幅三．一八％，時薪由一九〇元調升至一九六元。蔡政府上任後連續八次調漲，賴政府接棒後第二度調漲最低工資，月薪由他上任時的二萬七四七〇元，提高至明年的二萬九五〇〇元，二次累積漲幅七．三九％，時薪由一八三元提高至一九六元，累積漲幅七．一％。

美國關稅影響產業 將提配套措施

勞動部長洪申翰表示，委員也建議應針對受美國關稅影響的產業提供配套措施，勞動部後續將與經濟部共同討論，盡速擬定配套方案。

勞動部試算，本次調升後，月薪勞工估達一七三．九五萬人，包含本勞一三五．〇二萬人及移工三十八．九三萬人，時薪勞工有七十二．九八萬人，合計約二四七萬名勞工受惠，其中本國勞工約二〇八萬人，受益人數仍以本勞多於移工。

3大產業違規比例最高 加強查察

洪申翰表示，明年最低工資調漲後，勞動部將鎖定違規比例最高的三大產業，包括保全服務業、不動產業及包含美容美髮、計程車修配、大樓管理員在內的其他服務業，加強查察雇主違反最低工資狀況。

最低工資（基本工資）連續十年調漲，月薪由二〇一六年的二萬八元調至明年的二萬九五〇〇元，累計漲幅達四十七．四％，時薪由一二〇元調至一九六元，累積漲幅達六十三．三三％，扣除同期間消費者物價指數漲幅，最低工資實質成長率超過三成。

