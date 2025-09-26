財經青紅燈》國人越來越長壽

疫後國人平均壽命重返80歲大關，2024年更以平均80.77歲寫下近10年第二高紀錄。（資料照）

疫後國人平均壽命重返80歲大關，且2023、2024連續兩年突破80歲，2024年更以平均80.77歲寫下近10年第二高紀錄；因此，夠不夠錢養老、台灣長照制度是否夠健全？已是邁入超高齡社會的台灣，首要面對的難題。

回顧近10年國人平均壽命走勢，受疫情衝擊，2022年一度跌破80歲大關，過去兩年緩步回升；進一步觀察2024年各縣市平均壽命，以台北市最高、約83.4歲，台東縣最低、約75.97歲。

這顯示越是都會區、平均壽命越高。列入統計的20個縣市中（不包括金門、連江），共有8縣市平均壽命超過80歲，包括台北市、新北市、桃園市、台中市、新竹縣、新竹市，澎湖縣、嘉義市等，凸顯長壽與都會區醫療資源較豐富及民眾財力普遍較佳有著正相關。

再對比上述長壽8縣市今年第一季房屋稅籍住宅平均屋齡，有5縣市逾30年，又以澎湖縣最老、約43.26年，主要都會區則以台北市最老、約38.18年；因此面對長照3.0目標之一的在地養老或自宅養老，都必須先克服高齡者在老宅行動不便的障礙。

內政部推出老宅延壽計畫（草案），希望可稍加改善人屋雙老的困境，但實際上幫助相對有限，除室內使用空間的無障礙設施外，老舊公寓能否找出空間加裝電梯才是關鍵，不然在宅養老將變成坐困家中。

近幾年電梯大樓的小宅買氣較佳，其中高齡長者賣掉市區老公寓，轉買周邊有電梯的大樓住宅，可能佔有一定比例。因一來可解決上下樓行動不便的困難，二來也可透過社區服務或者公設與外界保持連結，但這情況恐怕以雙北市較普遍，畢竟雙北市以外的老屋賣相與價格並不會太好。（徐義平）

