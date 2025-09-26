盤勢分析》漲多拉回 長線仍樂觀

美股估值恐過高，市場憂慮烏雲罩頂，昨日護國神山台積電股價漲多拉回。（中央社）

美股估值恐過高，市場憂慮烏雲罩頂，昨日護國神山台積電（2330）股價漲多拉回、終場收在最低點1320元，連帶加權指數、櫃檯指數雙雙下殺，儘管傳產類股、AI伺服器族群有撐，但加權指數終場還是收在昨日最低點26023.85點、下跌172.88點，成交量約5032億元。

台積電股價在前日創新高後、昨日漲多拉回，一路在盤下匍匐，終場殺尾盤收在1320元，拖累台股表現，不過美國科技大廠宣布在美新建5座AI資料中心，帶動AI伺服器族群勁揚，英業達（2356）股價強漲逾5%，鴻海（2317）、緯創（3231）也漲逾3%。

請繼續往下閱讀...

昨日外資小賣1.43億元、投信賣超18.24億元、自營商買超70.17億元，三大法人合計買超50.5億元；外資台指期淨空單增加1862口，累計外資台指期淨空單近2.2萬口。

元大投顧認為，儘管台股上攻動能暫時熄火，不過AI、半導體需求強，台灣的外銷訂單、經濟成長成績亮眼，基本面有底氣，下半年AI伺服器與資料中心前景佳，台廠供應鏈營運有望再上層樓，因此短線雖漲多震盪、但長線看佳。

群益期貨表示，昨日外資期現貨略為悲觀布局，整體籌碼面保守格局，而從技術面來看，台股昨日量縮下跌，在波動率走低態勢不變下，短線拉回仍可以持續樂觀看待。（記者歐宇祥）

