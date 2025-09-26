政府百億基金助力 櫃買加速新創茁壯

櫃買中心總經理陳麗卿（中）、數發部數產署副署長陳慧敏（右四）、北市電腦公會副總幹事賴荃賢（右二）及談講者合影留念。（櫃買中心提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕櫃買中心（Taipei Exchange）為協助新創企業掌握政府資源、爭取投資契機，首度聯手數發部數位產業署及北市電腦公會於25日舉辦「創櫃Plus群星與百億投資基金的邂逅」座談會，以「鏈結政府資源、啟動百億基金」為核心，介紹政府百億基金方案以及AI算力平台，並由多位專家解析政府資源運用及募資成功關鍵，吸引眾多新創業者、投資人及產業界人士參與，現場氣氛熱烈。

櫃買中心總經理陳麗卿表示，新創企業是台灣經濟活力的來源，更是推動產業轉型與創新的關鍵引擎；櫃買中心創櫃板致力於協助新創企業在成長初期獲得資金、曝光與資源媒合，登錄創櫃板的企業可享有高度能見度、媒合投資機會、強化公司治理，可為未來進入資本市場鋪路。櫃買中心希望透過這場活動，能讓創櫃板公司更了解政府的百億資源與募資成功的秘訣，並能善用免費AI算力資源，協助創櫃板數位產業快速發展AI創新應用服務。

數產署副署長陳惠敏強調，數位產業正處於快速變動與轉型的關鍵時刻，政府非常重視如何透過政策與資源，協助新創企業在這波數位浪潮中，找到自己的定位。因此數位發展部近年推動了多項資源與計畫，包括算力、資料、人才、行銷、資金五大政策，這些政策設計，目的就是要幫助新創企業從萌芽到茁壯，都能獲得適切的協助。

櫃買中心表示，新創企業的成功不僅仰賴單一的資金支持，更需要一個全面性的生態系統，包含技術輔導、市場拓展、人才媒合與跨領域合作等；期待在政府、產業與資本市場的共同努力下，為台灣經濟的永續發展注入源源不絕的創新活力。

