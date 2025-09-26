關稅、匯率衝擊淡化 台經院︰今年經濟成長率有望挑戰5%

台經院院長張建一表示，今年經濟成長率有機會挑戰五％。（台經院提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕台經院昨發布八月景氣動向調查，製造業連續二個月走揚。台經院分析，隨著關稅（稅率）、匯率以及中國產能過剩等三大變數衝擊減退，製造業廠商展望明顯改善，加上人工智慧（AI）商機持續暢旺、災後重建增加政府公共建設支出，以及普發現金一萬元挹注內需等因素，今年經濟成長率有機會挑戰五％，但明年因基期因素，應不會像今年這麼好。

8月製造業測驗點續揚

台經院八月製造業營業氣候測驗點為八十八．八八點，月增一．七九點，已連二個月上揚。

請繼續往下閱讀...

台經院景氣預測中心主任孫明德指出，隨著美國對等關稅政策逐漸明朗，加上八月新台幣走貶，關稅與匯率帶來的衝擊已不若前幾個月明顯，製造業廠商對當月景氣的看法較上月調查明顯改善；不過，產業表現仍顯分歧，在AI與高效能運算需求帶動下，電子機械業看好比例明顯高於看壞；同時，中國推動減產並祭出救市措施，國際鋼價走揚，也使鋼鐵業看壞當月與未來半年景氣的比例下降。

台經院院長張建一分析，主計總處、中央銀行最新預測今年經濟成長率至少四％，主因是AI需求比預期樂觀，再者是普發現金一萬元可提高民眾可支配所得，進而挹注內需產業，對經濟成長率貢獻落在〇．四至〇．四五個百分點，另近來花蓮馬太鞍傳災情，營建業投入災後重建，政府在公共建設支出對經濟成長有些微貢獻，上述因素疊加起來，四．五％應沒問題。

他樂觀預期，「今年經濟成長率不排除往五％去挑戰，有機會」，至於明年經濟成長率要達到今年規模有困難，預測川普關稅負面效應顯現後，全球消費動能趨緩，也會外溢到台灣的出口，基本上應不會像今年這麼好。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法