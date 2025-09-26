台製造業首例遭CBP暫扣令 經長︰協助巨大向美申訴

台灣知名自行車「捷安特」母公司巨大機械遭美CBP祭出暫扣令；經濟部強調，這是台灣製造業首例，將代業者向美方聯繫並清楚說明。巨大表示將積極申訴。（資料照）

〔記者林菁樺、廖家寧、楊雅民／台北報導〕美國海關暨邊境保護局（CBP）認為台灣知名自行車「捷安特」的製造商巨大機械「涉及強迫勞動」，對其相關產品出口至美國發布暫扣令（WRO）。巨大機械表示將持續落實人權承諾並積極申訴，估影響集團營收四、五％；經濟部強調，這是台灣製造業首例，將代業者向美方聯繫並清楚說明，也會與勞動部加強勞權檢驗機制，普遍性檢視所有產業。

巨大：積極申訴 保持供應鏈透明、合規

巨大機械以台灣自行車品牌「捷安特」行銷全球，更被譽為「台灣之光」；但CBP懷疑巨大涉及違反濫用勞工弱勢處境、惡劣的工作與居住條件、債務束縛勞工、拖欠工資及過度加班等五項強迫勞動指標。

巨大表示，此事件僅適用於「台灣製造、輸往美國之產品」，不影響其他地區市場銷售，估計對集團營收影響約四到五％。短期內，巨大對美國市場出貨可能遭遇延遲、查扣或退運，影響程度視後續與CBP溝通結果而定；巨大將向美國官方提出申訴，並保持供應鏈透明與合規，努力將影響降至最低，巨大對任何形式的強迫勞動採取零容忍政策，並已於今年起全面實施。

貿易署長劉威廉說明，經濟部已與巨大高層、法務聯繫，因巨大是台灣很重要的自行車品牌與廠商，身為全球供應鏈一環，台灣定會負起責任；他解釋，這是台灣首個製造業者被美國CBP發布暫扣令，過去是遠洋漁業有前例，暫扣令生效後，後續廠商有舉證責任，即業者要說服美國CBP並沒有強迫勞動，或有一套具體計畫能解決美方關切的勞動問題，直到問題有改善，暫扣令才會取消。

美國CBP今年已第三次發布暫扣令，目前針對全球約五十三家廠商因涉及強迫勞動發布暫扣令，其相關產品無法進入美國。經濟部長龔明鑫昨表示，已與勞動部長洪申翰溝通，未來將「普遍性檢視所有產業情況」，確保在生產過程中，能保障勞工安全。

