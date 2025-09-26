台晶片禁令奏效 「親中」南非請求協商

南非政府配合中國頻頻打壓我國主權，經濟部日前擬祭出半導體、晶片輸出管制，親中的南非政府向外交部傳達請求協商，同意協商我駐斐館處地位。（路透檔案照）

〔記者林菁樺、廖家寧、黃靖媗／台北報導〕南非政府配合中國頻頻打壓我國主權，經濟部日前擬祭出半導體、晶片輸出管制，但昨宣布暫停發出預告。外交部說明，因我國駐南非代表處已接獲南非政府請求，將針對我駐斐館處地位進行協商，在與經濟部協調後，同意暫緩預告程序；經濟部長龔明鑫表示，外交部所有的外交措施有其整體規劃與考量，經濟部尊重並配合。

經部：配合外交部 暫緩預告

南非政府七月二十一日在未與我國協商下，以政府公報發布公告，逕將我國在南非兩駐處自四月一日起分別改名為「駐約翰尼斯堡台北商務辦事處」及「駐開普敦台北商務辦事處」，外交部七月底宣布將研議反制措施。

南非政府傳達 同意協商我駐斐館處地位

經濟部二十三日電子公布欄公告「二極體晶粒及晶圓，光敏二極體或發光二極體除外」等四十七項貨品，輸往南非應事先經過核准，理由是南非政府屢次不顧我國呼籲，並配合中國對台施壓、更名、降級及緩發簽證等，已對我國家安全及公共安全的保障「構成危害」，也對兩國經濟貿易正常發展有不利影響，因此「前揭危害消失前，暫停核發許可」。

外交部解釋，我半導體、晶片等貨品輸出南非改採核准制的預告，僅是進入預告程序前的資訊揭露，尚未刊登行政院公報中心，因此並未進入正式預告程序；由於我國駐南非代表處已接獲南非政府請求針對我駐斐館處地位進行協商的訊息，經與經濟部協調，同意暫緩上揭預告程序。

龔明鑫昨日被問及這次是否是一次以貿易手段成功捍衛主權的案例，他僅表示，外交部所有的外交措施皆有整體規劃與考量，經濟部尊重並配合。

