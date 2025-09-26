川普關稅新戰場 鎖定機器人、工業機械、醫療用品3領域

美國川普政府對機器人、工業機械、醫療器材和個人防護裝備的進口，展開新的國安調查，此舉可能為徵收新關稅鋪路。（路透）

〔編譯盧永山／綜合報導〕路透、CNBC報導，川普政府已對機器人、工業機械、醫療器材和個人防護裝備的進口，展開新的國安調查，此舉可能為徵收新關稅鋪路，並增加消費者、醫院和製造商的成本。

啟動3領域國安調查

美國商務部週三在聯邦公報上表示，已根據「貿易擴張法」第二三二條於九月二日啟動調查，將評估上述進口產品是否威脅美國國家安全。

請繼續往下閱讀...

最新調查擴大了可能被徵收更高關稅的商品清單，包括個人防護裝備，例如外科口罩、N95口罩、手套、手術衣和其他醫療消耗品，包括注射器、針頭和處方藥。這項調查也擴大到進口醫療設備，如輪椅、病床，以及心律調節器、胰島素幫浦和心臟瓣膜等診度和治療設備。

針對機器人和工業機械的調查，則包括切割、焊接、工業烤箱、雷射、噴水切割機等。這些調查可能被當成徵收新一輪關稅的理由，目的在於促進對國家安全至關重要商品的國內生產。

美國商務部正在徵求企業提供相關意見，包括對這些商品的預計需求，國內生產是否能滿足當地需求，以及外國供應鏈，尤其是中國等主要出口國在滿足美國醫療需求方面的作用，並概述外國政府補貼和掠奪性行為的衝擊。

川普政府先前已宣布對汽車及零件、銅和鋼鋁產品徵收關稅，其對藥品、半導體、晶片製造設備和相關下游產品的進口調查也在進行中，顯示美國對依賴海外供應鏈的擔憂。

美機械產品 重度依賴墨西哥、中國

美國國際貿易委員會（ITC）的數據顯示，美國在機械方面嚴重依賴墨西哥和中國，二〇二三年從這兩國的進口量分占美國機械總進口量的十八％和逾十七％。

專家警告，對醫療器材和個人防護裝備徵收潛在關稅，可能會增加醫院和患者的成本，進而降低取得關鍵設備和照護的機會。

