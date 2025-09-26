美開徵港口費 重挫中國造船業

美國10月中起針對中國製船舶徵收港口費，此舉將削弱中國在造船業的主導地位。圖為美加州奧克蘭一處港口的中國進口貨櫃。（美聯社檔案照）

10月中旬起中國製船舶停靠美港口 每次至少須支付68萬美元

〔編譯盧永山／綜合報導〕英國《金融時報》報導，日本船主協會（JSA）會長長澤仁志（Hitoshi Nagasawa）表示，從下個月起，中國製船舶停靠美國港口時將被徵收港口費，此舉將削弱中國在造船業的主導地位，也有利於日本和南韓等競爭對手。

日本船主協會：有利轉單日、韓等競爭國

長澤仁志表示，在下個月美國港口費生效前，船東們已在重新考慮是否向中國造船廠下單，並在探索其他選項；日本為僅次於中國的全球第二大船東國。

他說：「在造船方面單靠中國是有風險的，改變是必然的，過去百分之百向中國下單的船東，今後可能只有六十％到七十％的單，改向日本或南韓下四十％的單。」

依據美國貿易代表署（USTR）今年四月公布的計畫，從十月十四日起，中國製船舶停靠美國港口時，必須支付每噸十八美元或每個貨櫃一二〇美元的費用，該費率將在三年內逐步調高。

以聯合國統計二〇二三年美國港口停靠的數據估算，一艘中型貨櫃船每次停靠美國港口就要支付逾六十八萬美元費用；如果船東在三年內訂購美國製船舶，這些費用便可豁免，以振興美國造船業。

中國製船舶 占美港口停靠量29％

美國徵收港口費引發全球航運業反彈，因為根據Clarksons Research的數據，中國是全球最大的船舶建造國，按總噸位計算約占全球商船的三分之一；根據「勞氏日報」（Lloyd’s List）的數據，去年中國建造或營運的船舶占美國港口停靠量的二十九％。但高盛分析，受新規影響的靠港量，實際僅占總量的四％，因排除了小型船舶、短程航線或空船入港等。

批評者質疑此舉是否會削弱中國對造船業的主導權，在產業的反彈下，尤其是向中國出口農產品的美國農民反對下，川普將每次停靠美國港口的費用由最初提議的一〇〇萬美元至一五〇萬美元，調降至逾六十八萬美元。

長澤仁志支持川普政府徵收港口費的措施，他說：「從沒有人想過會有人這麼說，我們就只對你們中國船舶徵收港口費，但這樣的人真的出現了！」

