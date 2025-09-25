櫃買攜手資誠 台中辦新創交流

櫃買中心再度攜手資誠聯合會計師事務所，昨日舉辦台中地區新創小聚活動。（櫃買中心提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕為協助台中地區新創企業深入瞭解創櫃板Plus新制，櫃買中心（Taipei Exchange）再度攜手資誠聯合會計師事務所，二十四日舉辦台中地區新創小聚活動，邀集來自AI應用、微創醫療器材、細胞治療、雲端軟體服務、節能耐震綠建材及保健食品開發服務等多家新創負責人與高階管理人員分享公司業務特色、核心價值及技術創新性，新創企業亦對創櫃板輔導資源表達高度肯定及興趣，現場交流氣氛熱絡。

櫃買中心在活動中對新創企業加入創櫃板的好處、創櫃板plus新制內容、登錄流程等進行說明，並深入介紹豐富的輔導資源，包含會計師輔導建置基本內部控制及會計制度、投資或業務媒合活動、宣傳曝光機會、各級輔導課程及參展補助。

資誠也分享「一一三年台灣新創生態圈大調查」成果，表示資誠多年來深耕新創產業，於一〇七年成立「資誠創業成長加速器」，結合財務、稅務、法律及管理顧問服務等專業人才，至今已成功輔導五十家潛力新創募集達七億元投資，總估值超過十億元，並媒合多項商業合作案，為企業和新創夥伴創造雙贏局面。

櫃買中心提到，新創企業是台灣經濟創新轉型的關鍵力量，中小微企業經輔導進入資本市場後，可提升能見度，增加業務、資金及人才媒合機會，進而優化企業整體財務與營運表現，對整體經濟發展有益；櫃買中心未來將持續與資誠攜手深入地區服務，協助更多企業加入創櫃板及邁向資本市場，從「隱形冠軍」成為「明日之星」。有關創櫃板相關資訊，請參考櫃買中心官網創櫃專區。

