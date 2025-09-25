台彩形象影片《善良一點一點》首映 體現公益彩券價值

台灣彩券公司受中國信託銀行委託發行公益彩券邁入第19年，昨日舉辦公益彩券形象影片《善良一點一點》上映記者會。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台灣彩券公司受中國信託銀行委託發行公益彩券邁入第十九年，昨舉辦「二〇二五年公益彩券形象影片上映記者會」，由財政部國庫署副署長林秀燕、中信銀執行副總經理高人傑、台彩董事長黃志宜共同主持，播映全新形象影片《善良一點一點》，以點陣逐格動畫手法結合彩券行實景拍攝，詮釋每張彩券背後乘載的善意，勾勒公益彩券在社會福利、國民年金與全民健保等面向的貢獻。

台彩邀請三位公益彩券經銷商現身分享人生故事，彰化青年鄭諺敦二十九歲時在工作中失去雙掌，人生陷入封閉與低潮，販售刮刮樂讓他重新出發，如今成為第五屆經銷商，不僅重建自信、重啟生活步調，也讓環遊世界的夢再次萌芽。因中年中風而行動不便的辜清華，與妻子一同扶養患有先天腦性麻痺女兒，從第四屆開始經營彩券行，成為穩定的經濟支柱。台北的洪雅玲十多年前突發腦膜炎而下半身癱瘓，如今經營彩券行賺取收入，在逆境中迎向新生。

自一九九九年公益彩券發行以來，截至今年七月底累積逾六五二八億元盈餘，其中五十％分配地方政府辦理社福、四十五％用於國民年金、五％提供全民健保準備。林秀燕表示，公益彩券發行初衷就是增加社福財源及協助弱勢就業，多年來落實盈餘專款專用原則，讓購買彩券民眾的愛心及善念運用在真正需要的地方，並傳遞到全台每個角落。

高人傑也說，公益彩券設計初衷就是讓盈餘專款專用於公益事業，這也是中信銀參與競標取得發行權的主要目的。黃志宜指出，公益彩券長期協助弱勢創造就業機會，截至七月底共扶助六萬八九五八位經銷商及其家庭擁有穩定收入、改善生活，在社會角落播下希望的種子。

