中啤酒、鋼品終判傾銷 最重課稅51.94％

對中國啤酒及熱軋鋼品反傾銷調查案，財政部公告最後認定結果，相關廠商確有傾銷情事。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕針對中國產製進口啤酒及特定熱軋扁軋鋼品反傾銷案，財政部昨公告傾銷調查最後認定結果，相關廠商確有傾銷情事，最後認定傾銷差率為中國啤酒十九．一三％至五十一．九四％，中國熱軋鋼品十六．一％至二十．一五％。財政部關務署說明，中國啤酒及熱軋鋼品已自七月三日起課徵臨時反傾銷稅，最快十一月下旬決定是否課徵反傾銷稅，同時決定中國啤酒是否回溯九十天課稅。

關務署說明，傾銷最後調查階段派員實地查證，接受部分初步認定未予採認的相關費用及調整查核不符部分，影響出口價格、正常價格及產品成本計算，因此個別廠商最後認定傾銷差率與初步認定略有差異，其中麒麟啤酒（珠海）由十三．一三％調高至十九．一三％；百威集團由三十三．八五％降至三十一．三％，主因正常價格調整費用與初步認定不同，如增列扣減消費稅等；其他製造商或出口商由六十四．一四％降至五十一．九四％，主因參考近期國外市場價格；中國熱軋鋼品傾銷差率則差異不大。

關務署表示，中國啤酒及熱軋鋼品自七月三日起課徵臨時反傾銷稅，因傾銷差率已變動，自九月二十四日起依最後認定傾銷差率臨時課徵反傾銷稅，待完成最終核定是否課徵反傾銷稅，再退還溢繳或已納款項。

至於中國啤酒回溯課徵反傾銷稅案，關務署表示，部分進口商符合「明知或可得而知國外出口商正進行可能造成損害之傾銷，且於短時間內大量進口涉案產品」要件，將通知經濟部繼續完成產業損害最後調查認定及回溯課稅損害部分認定，並評估對國家整體經濟利益影響，決定是否回溯至四月四日課稅。經濟部應於接獲財政部通知翌日起四十日內做成認定，財政部則於接獲經濟部通知翌日起十日內，提交關稅稅率審議小組審議是否課徵反傾銷稅。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

