中享優惠又築債務陷阱 美早不爽

〔編譯魏國金／綜合報導〕中國總理李強二十三日宣布，在世貿組織（WTO）的談判中，不再尋求新的特殊待遇。作為全球第二大經濟體與最大出口國，卻長期享有發展中國家的特殊差別待遇，在美國總統川普第一任期時，成為美方貿易施壓中國的重要議題之一，眼見WTO改革無方，川普二〇二〇甚至自行將中國從「開發中國家」名單中剔除。

在WTO一六六個會員國中，近三分之二自居開發中國家。他們與已開發國家談判達成協議後，享有較長的緩衝期，同時可以維持較高的進口關稅與其他促成其經濟成長的貿易壁壘；再者，根據WTO規則，若一國政府補貼未達從價稅一％，屬微量補貼，成員國須取消對該國的反補貼調查，但若開發中國家，門檻可提高至二％。

如此的差別待遇，旨在協助窮國脫貧、創造就業並使其整合入全球貿易體系。然而該地位的有利影響已超出貿易。已開發國家承諾每年捐助一千億美元，作為開發中國家的氣候調適資金；中國是全球最大碳排放國，卻無須支付該費用，引發歐美抨擊。

此外，中國豪擲數兆美元推動「一帶一路倡議」，許多貧窮國家因而陷入中國債務陷阱；中國卻以發展中國家地位，向世界銀行、聯合國糧農組織等國際組織申請開發援助、貸款與科研資金。曾有專家警告，如果失去發展中國家地位，中國可能面臨更高關稅、生產成本提高、更多的減碳義務，以及大大減少國際優惠貸款，這些結合起來恐進一步衝擊中國就業市場。

二〇一九年七月，川普施壓世貿組織，要求取消中國的開發中國家地位，他在給時任貿易代表萊席爾的備忘錄中指出，「幾乎每項目前經濟數據都顯示，中國的宣稱是虛假的」。翌年二月，美國貿易代表署（USTR）片面公告，將中國、香港、印度等二十五個經濟體從開發中國家名單中剔除。

二〇二三年六月，美國參議院外交關係委員會進一步通過《終止中國開發中國家地位法案》，要求美國國務院對國際組織施加影響，讓中國不再享有開發中國家地位。

