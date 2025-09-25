宣示多過實際 中不再尋求WTO特殊待遇

中國是全球第二大經濟體與最大出口國，卻長期享有開發中國家待遇。（彭博資料照）

美前官員認是遲來的宣布 中國強調發展中國家身份不變

〔編譯魏國金／綜合報導〕中國總理李強二十三日在聯合國大會的一場會議上宣布，「中國作為負責任的發展中大國，在世貿組織（WTO）當前和未來談判中，將不尋求新的特殊和差別待遇」。中國商務部隨後強調，「中國發展中國家的地位和身份沒有改變」。美國前貿易談判官員卡特勒指出，李強的宣示實質作用不大。

WTO秘書長伊拉衛在X平台上發文讚揚中國領導高層，表示「這是多年艱苦努力的成果」。

彭博報導，隨著北京意圖與美國談判達成更持久的貿易協議，中國此舉可能是為了討好美國總統川普，他向來對世界第二大經濟體仍自居於發展中國家感到不滿。

專家︰免於美中談判遭施壓

發展中國家地位是WTO成員國自行宣布，擁有該身份可享有特殊待遇，比如較長的協議實施期限。在川普與中國國家主席習近平近日通話後，中國承諾放棄進一步的特殊待遇，反映美中貿易緊張緩和，也為停滯許久的WTO改革注入新活力。

新加坡管理大學法學教授高樹超表示，李強的宣布並不令人意外，但「這不意謂中國即將放棄其發展中國家地位」，也不代表放棄現有的特殊與差別待遇權利。此舉只是一種善意姿態，以在美中貿易談判中，搶先阻止美國再次就此議題施壓。

中國商務部國際貿易談判代表李成鋼昨強調，「中國仍是世界上最大的發展中國家；中國始終是『全球南方』的一員，永遠和發展中國家站在一起」。

中國商務部世貿司司長韓勇也表示，中國在WTO當前和未來談判中有三個「不會變」：作為發展中成員的地位不會變、捍衛發展中成員正當權益的決心不會變、推動全球貿易投資自由化立場不會變。

美國前代理副貿易代表、亞洲協會政策研究所副總裁卡特勒指出，李強的宣布「晚了好幾年」，「鑑於WTO缺乏談判議程，以及改革努力牛步化，該宣布儘管受到歡迎，但實際作用不大」。

