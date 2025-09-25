盤勢分析》居高思危 關注漲幅落後股

昨日台積電率領台股早盤再創歷史新高，然而賣壓立刻傾巢而出加權指數跳水翻黑，收盤跌50點，為26196點。（中央社）

台積電ADR前天大漲3.7%，激勵昨日早盤由台積電（2330）率領台股再衝高，一度上漲146點，來到2萬6394.03點，再創歷史新高，然而賣壓立刻傾巢而出，開盤不到15分鐘，加權指數跳水翻黑，聯發科（2454）、台達電（2308）等權值股走弱，AI概念股、記憶體族群賣壓沉重，加權指數盤中下跌逾200點，僅台積電相關設備股表現最強，加權指數終場下跌50.64點，收在2萬6196.73點，成交量約5126億元。

3大法人昨合計賣超143.1億元，其中外資賣超129.5億元、投信賣超83.1億元、自營商買超69.5億元；外資台指期淨空單大增3717口，累積外資台指期淨空單逾1.99萬口。

請繼續往下閱讀...

統一證券分析，美國聯準會主席鮑爾表示美股估值已相當高，導致美股前天回檔，目前台股技術指標雖高檔鈍化，不過盤面多方動能強勁，在5日線未跌破前，仍有利多方上攻。

國票證券指出，台股位於歷史高檔，在居高思危下，建議尋找漲幅落後且基本面展望良好的個股作為選股標的。

群益投顧預估第4季台股指數合理區間為2萬4000~2萬7000點高檔震盪，建議2萬6000點以上分批減碼，2萬4000點以下擇機建立部位。（記者卓怡君）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法