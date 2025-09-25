財經青紅燈》央行別亂開地圖砲！

房市「軟著陸」可降低金融風險、但「硬著陸」可就是災難，泱泱大行請別再亂開地圖砲！（資料照）

中央銀行日前理監事會決議，除了利率連6凍、房市信用管制也未鬆綁。央行還特別針對信用管制措施與外界關切的預售屋、爛尾樓及換屋等議題，透過各項數據、表格與近萬字來詳細說明未鬆綁理由，只是其中一頁專欄：「房地產產業是否為驅動經濟成長之主力？」卻對特定產業開起「地圖砲」（意指對某個群體進行攻擊）；我們當然力挺央行制定貨幣政策的獨立性，但可不希望成為自走砲，對所謂「經濟成長貢獻不高」產業胡亂開轟。

央行有著龐大研究團隊，引用的數據理當有其本。專欄「點名」2024年營建業與不動產業對經濟成長貢獻皆不高，分別僅0.07與0.06%，遠低於製造業2.68%；這是想表達什麼呢？信用管制的正當性嗎？還是這些產業可忽略不計？

那同樣可引用主計總處另一組數據，2024年營造業占國內生產毛額構成比約3.11%、不動產業約7.58%，雖低於製造業的35.23%、批發零售業的13.56%，卻較金融保險業的6.42%為高；若看名目金額，營造業生產毛額約7904億、不動產業達1兆9279億，合計破2.6兆，較金融及保險業的1兆6322億還要高。

若同樣採取專欄的「以偏概全」方式，難道房產業重要性遠高於金融保險業嗎？電力及燃氣供應業、運輸及倉儲業與資訊及通訊傳播業等可忽視嗎？礦業及土石採取業與農林漁牧業等是在拖成長後腿嗎？

專欄還舉例，營建業與不動產業受僱員工人數占比不高，合計不過53萬餘人。那依勞動部今年6月最新勞退薪資提繳統計來看，營建業提繳人數雖不如製造業、批發及零售業、醫療社服業與住宿及餐飲業，但也排名第5，多過後面的10幾個業別；難道這些行業受僱員工沒有努力打拚經濟嗎？

避免房市泡沫影響到金融與經濟穩定，打炒房當然有其必要。但要謹慎的是，台灣人最大的資產與負債都是來自於房產；到今年7月底，整體房貸餘額11.6兆、土建融3.4兆，合計逾15兆元；房市「軟著陸」可降低金融風險、但「硬著陸」可就是災難，泱泱大行請別再亂開地圖砲！（高嘉和）

