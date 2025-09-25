第11屆期貨鑽石獎 19機構奪25座獎項

金管會主委彭金隆致詞時表示，「期貨鑽石獎」已成為期貨市場年度盛事。（台灣期貨交易所提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕台灣期貨交易所24日舉辦「第11屆期貨鑽石獎頒獎典禮」，共19家機構脫穎而出，總計獲頒25座獎項，表彰其在交易量、市場流動性、店頭結算業務及整體貢獻等面向的卓越表現；獎項涵蓋「交易量鑽石獎」、「交易量成長鑽石獎」、「造市績效鑽石獎」、「店頭集中結算量鑽石獎」，充分展現期貨市場多元參與者的專業實力與持續努力。

金管會主委彭金隆致詞時表示，期貨市場是資本市場非常重要的一環，「期貨鑽石獎」已成為期貨市場年度盛事，透過這個獎勵，除了鼓勵期貨市場交易避險及創新外，更可促進期貨交易、店頭結算業務的發展，建立更安全效率的金融市場。

他說，面對國際金融波動，期交所持續推動多項創新措施，包括推出週5到期選擇權、持續擴大夜盤商品以強化國際競爭力；今年7月1日實施新台幣IRS應集中結算，讓金融機構無須擔心交易對手的信用風險，簡化結算作業提升店頭衍生市場風險控管效率。

期交所董事長吳自心表示，期貨市場發展在金管會支持與鼓勵，以及期貨、證券、保險、投信、銀行等法人機構的參與下，充分展現期貨在金融體系中如鑽石般的恆久價值。

他強調，期交所為響應主管機關打造我國成為「亞洲資產管理中心」之政策方向，日前已公告獎勵措施，鼓勵從事高資產財富管理銀行業者，靈活運用期交所上市的期貨與選擇權商品進行避險，發行新台幣計價的結構型商品，豐富財富管理商品線，吸引更多業者參與及壯大台灣財富管理業務規模。

此外，期交所今年6月推出週5到期台指選擇權，商品上市以來市場反應熱烈，日均交易量已達近16萬口，單日最高更突破65萬口，帶動整體台指選擇權交易量成長近2成。在店頭市場方面，7月順利開辦新台幣IRS應集中結算，截至9月22日未平倉結算契約有7566筆，名目本金餘額已達3.64兆元，這一切成果歸功於金管會的鼎力支持。

