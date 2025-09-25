Agility創辦人 看好台「人形機器人」前景

美國人形機器人公司Agility Robotics共同創辦人Jonathan Hurst（中）到訪佳能。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕能率（5392）、佳能（2374）集團近年積極切入AI視覺領域，昨日其投資的美國人形機器人公司Agility Robotics共同創辦人Jonathan Hurst到訪佳能，Hurst看好人形機器人未來會成長到1年數萬台規模，帶動相機模組、感測器、馬達等供應鏈廠商，台灣也仍將是重要供應據點。

佳能董事長章孝祺日前指出，人形機器人等新領域將在明年起陸續發酵，因能率集團投資Agility Robotics，佳能也有望切入供應鏈，看明年營收比重約5%至10%。Hurst則表示，明年Agility Robotics的人形機器人Digit將推出第5代，有望進入量產。

Agility Robotics近日也獲輝達投資，前景正向。Hurst說，因人形機器人所需的AI、運算能力、電池與感測器等零組件更高階，佳能因影像光學技術強、又有設計能力，是Agility Robotics重要合作夥伴。

佳能昨天則指出，近5至6年接獲許多AI影像專案，藉以建立資料庫，更強化佳能的多光軸光學校準，強化人形機器人的AI影像協助與辨識；尤其佳能在大角度、魚眼鏡頭作校準與光學影像辨識技術具有優勢，有利於協助人形機器人、無人機客戶並拓展商機。

展望人形機器人產業前景，Hurst指出，儘管現行仍需大量測試，不過看好使用場景從物流、倉儲持續擴張到製造業與零售業，10年後有望進入家庭使用，需求會持續成長。台灣是重要供應鏈一環，台廠也有能力設計、推出自研的人形機器人，未來值得期待。

