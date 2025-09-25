美光財報、財測雙優 今年記憶體「萬里無雲」

受惠AI帶動高頻寬記憶體（HBM）需求持續爆發，美光週2盤後公布截至8月28日的2025財年第4季財報，營收與獲利皆高於市場預估。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕美國記憶體晶片大廠美光（Micron）受惠AI需求強勁，公布第4季財報優於市場預期，最新財年第1季財測也較市場預估為佳；記憶體業者認為今年內「萬里無雲」，DRAM及NAND快閃記憶體價格將雙雙看漲，預估明年上半年DRAM價格也是上漲走勢，下半年則還待觀察。

受惠AI帶動高頻寬記憶體（HBM）需求持續爆發，美光週2盤後公布截至8月28日的2025財年第4季財報，營收與獲利皆高於市場預估；預期最新財年第1季營收將達122億至128億美元區間，高於市場預估的119億美元，EPS預測介於3.6至3.9美元之間，顯著超越市場估計的3.05美元，預估毛利率上看52.5%的新高。

請繼續往下閱讀...

Q4一般型DRAM價格季增8~13%

加計HBM漲幅將擴大至13~18%

記憶體模組大廠威剛（3260）董事長陳立白認為，美光的財報與財測都比他預期的「更好一些」，顯示AI需求是真的，他預估記憶體今年內將是「萬里無雲」走勢。

研調機構集邦科技TrendForce最新調查指出，3大DRAM原廠持續優先分配先進製程產能給高階伺服器DRAM和高頻寬記憶體，排擠PC、手機和消費性應用的產能，同時受各終端產品需求分化影響，第4季舊製程DRAM價格漲幅仍可觀，新世代產品漲勢相對溫和；預估整體一般型DRAM價格將季增8~13%，若加計HBM的漲幅將擴大至13~18%。

TrendForce認為，伺服器DRAM因CSP（雲端服務供應商）建置動能回溫，DDR5產品需求持續增強，目前不論美系、中系CSP在明年的DRAM採購需求皆有望大幅成長，預期第4季價格維持上漲，DDR4價格也會有相當漲幅。消費型DDR4的供給量同樣非常有限，但歷經第3季近翻倍上漲後，預期下季價格漲幅收斂，DDR3受提前備貨需求，加乘產能受排擠、原廠快速去化庫存等因素，預期第4季價格持續上漲。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法