輝達結盟OpenAI 打造10吉瓦算力

2025/09/24 05:30

輝達將協助OpenAI打造至少10吉瓦（GW）算力、配備輝達先進晶片，以訓練、部署AI模型的超級資料中心。（路透）輝達將協助OpenAI打造至少10吉瓦（GW）算力、配備輝達先進晶片，以訓練、部署AI模型的超級資料中心。（路透）

相當800萬家庭用電量

〔編譯魏國金／綜合報導〕彭博報導，輝達將投資OpenAI公司一千億美元，以支持新資料中心與其他人工智慧（AI）基礎建設，該協議凸顯ChatGPT等AI工具，及其運作所需算力的旺盛需求。

這兩家公司二十二日宣布雙方已簽署戰略協議意向書。輝達將協助OpenAI打造至少十吉瓦（GW）算力、配備輝達先進晶片，以訓練、部署AI模型的超級資料中心。輝達執行長黃仁勳指出，「這項投資與基礎建設的合作，代表下一個飛躍：部署十吉瓦算力，以驅動下一個智慧時代」。

《華爾街日報》報導，十吉瓦算力的目標可能需數十個新的資料中心集群，而這些集群的建設將耗費數年；十吉瓦相當於四個以上胡佛水壩的發電量、紐約市的尖峰用電量或八百萬個家庭的用電量。

OpenAI執行長奧特曼表示：「這個超級大腦將帶來非同凡響的成果，其非凡之處，我認為目前還無法真正想像。」OpenAI的ChatGPT每週用戶約七億人，須耗費大量算力，以提供服務並打造其產品。

兩家公司表示，隨著每吉瓦的算力部署，輝達將逐步向OpenAI進行投資。知情者透露，協議簽署時輝達將挹注第一筆一百億美元投資，輝達將以現金形式投資，並取得OpenAI股權。

黃仁勳說，這是「一個巨大項目」，將包含多達五百萬顆輝達晶片，相當於輝達今年的出貨量。

輝達大投資創美AI繁榮

輝達十五日宣布投資AI新創公司CoreWeave，幾天後宣布投資競爭對手英特爾五十億美元。《華爾街日報》指出，輝達儼然成為美國AI繁榮的資金後盾。輝達藉由自身強大的資產負債表，透過交易、合作及投資等方式支持AI公司，進而提振或支撐市場對其AI晶片的需求，然後這些公司利用取得的資金或新的流動性來採購輝達晶片，形成供需循環結構。

