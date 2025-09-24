晴時多雲

中靠傾銷刷新順差 通縮卻更嚴重

2025/09/24 05:30

中國將大量商品出口到其他國家，激起各國的貿易保護主義行動。（法新社資料照）中國將大量商品出口到其他國家，激起各國的貿易保護主義行動。（法新社資料照）

內捲、消費降級加劇 且激起多國採取反制措施

〔編譯盧永山／綜合報導〕彭博報導，美國總統川普今年四月宣布實施對等關稅以來，美國關稅居高不下，中國將大量商品出口到其他國家，對多個地區出口都創下新高，貿易順差飆升至創紀錄的一．二兆美元。然而，雖然中國出口逆勢成長，但貿易激增並未讓中國變得更富有，也無助於解決該國加劇的通縮等問題，反更增加各國的貿易保護主義行動。

隨著進入美國市場受阻，中國出口商轉而將商品銷往其他地區，八月對印度出口創下歷史新高，對非洲出口有望改寫年度紀錄，對東南亞的銷售額也超過疫情時期創下的高峰。不過，這種出口量的全面飆高也引起外國恐慌，由於中國是全球逾半數國家的最大貿易夥伴，各國政府正在保護本土產業和避免激怒北京之間權衡。

目前只有墨西哥政府採取行動，對汽車、零組件和鋼鐵等中國進口產品徵收高達五十％關稅，但其他國家反擊中國傾銷的壓力正在升高。

墨西哥已祭50％關稅 日本、雙印監控傾銷

印度政府最近幾週收到五十份希望針對中國、越南等國傾銷進行調查的申請。此外，近日一段中國賣家宣傳影片在網路瘋傳，打算以每件低於〇．八美元價格向印尼主要城市出口牛仔褲和襯衫，引起強烈反彈，也促使印尼貿易部長承諾，將對中國大量傾銷的產品進行監控。今年截至八月，日本政府對中國進口商品發起的反傾銷調查已達四件，創下歷年新高。

儘管如此，各國採取強硬措施空間有限，因已與美國關稅談判的國家，不太願意與全球第二大經濟體再掀起另一場貿易戰，這使得北京反而在美國關稅升至最高峰時獲得喘息空間。

然而，雖然中國出口逆勢成長，但貿易激增並未讓他們變得更加富有，也無助於解決該國問題。今年前七月，中國工業公司利潤下降一．七％，隨著中國領導人習近平打擊「內捲」的行動，製造商試圖削減國內過剩產能，紛紛降價來增加海外銷量，但這只會加劇中國持續存在的通縮問題，出口激增也可能損害北京當局為刺激消費、平衡經濟所做的努力。

