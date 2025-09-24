晴時多雲

AIT︰台美創新生態系深度互補

2025/09/24 05:30

外貿協會執行「2025年全球商機鏈結總動員」美國場昨登場。左6為貿易署長劉威廉、右5為AIT代理處長梁凱雯。（記者林菁樺攝）外貿協會執行「2025年全球商機鏈結總動員」美國場昨登場。左6為貿易署長劉威廉、右5為AIT代理處長梁凱雯。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕外貿協會執行「二〇二五年全球商機鏈結總動員」美國場昨登場，有全球汽車電子大廠Littelfuse、網通設備領導品牌Humax Digital等十四家美商來台採洽。AIT代理處長梁凱雯表示，台積電今年宣布加碼投資美國一千億美元，台灣在美投資已達歷史新高，顯示台美雙向貿易、投資緊密關係更為牢固，面對世界經濟轉型，台美更能協助彼此經濟蓬勃發展。

梁凱雯說，透過全球商機鏈結活動，企業間面對面可更專注於深化貿易與投資。她提到，台灣是美國第七大貿易夥伴，台灣有二三〇〇萬人，但台美貿易量比十四億人口的印度還要高，甚至領先英國、法國等，凸顯美國與台灣的貿易重要性。

她指出，美國是台灣第二大貿易夥伴，特別是台灣在美國的投資達歷史新高，不只台積電，她以Select USA峰會台灣是全球最大代表團為例，代表台灣投資者優先考慮在美國各地的投資，這些投資是互惠互利；美國更是台灣第二大單一來源投資國，包括美光、高通、輝達等持續擴大在台業務。另，輝達在德州建造AI基礎設施和超級電腦工廠，即與鴻海、緯創合作，都展現台美創新生態系統深度互補。

經濟部貿易署長劉威廉表示，美台雙邊貿易穩步增長，去年已達一五八六億美元，上月經濟部也在德州達拉斯開設台灣投資貿易投資中心；在台灣發展五大信賴產業與AI新十大建設下，除半導體、AI等之外，也將推進矽光子、量子運算、智慧機器人等技術，盼與美國供應鏈深化相關合作。

