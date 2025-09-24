首選AI整合夥伴 工具機業EMO展拓銷

工具機公會陳紳騰理事長於「AI x 台灣工具機：塑造未來」記者會進行分享。（工具機公會提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕全球指標性工具機EMO展廿二日在德國漢諾威開展，台灣一二一家業者參展。經濟部表示，EMO展是美國實施對等關稅後首場國際工具機盛會，我方展開多元策略協助業者拓銷，如以虛擬方式展示大型機台、舉行國際記者會與新產品快閃發表等；機械公會、工具機公會也前進EMO展，為明年三月在台中舉辦的台灣國際工具機展暖身。

經濟部此次透過多項亮點拓銷策略協助台商，例如無法搬運至展場的大型工具機，運用三六〇度環景技術以虛擬方式展示機台；設置展示專區，並與貿協、機械、工具機等兩大公會舉辦「AI賦能工具機」記者會，邀請國際工具機專業媒體報導；辦理保加利亞及捷克買主導覽團，另安排台灣十一家廠商舉辦快閃產品發表，辦理台灣之夜晚宴，促進國內業者與歐洲買主交流，經濟部次長江文若特別親赴德國，了解台商參展與需求。

工具機公會理事長陳紳騰表示，製造業面臨核心問題從「工具機能多精密」轉變為「能多聰明」。台灣工具機產業有彈性製造能力、開放式整合平台與協作共生生態系三大核心優勢，如果德國代表精密，日本代表自動化，台灣正將自身定位為全球製造業的「首選AI整合夥伴」，無論航太產業對高精度製程的需求、醫療設備對可靠品質的要求，或是新能源車產業對快速迭代與彈性製造的挑戰，台灣工具機憑藉小量多樣與高整合能力，能迅速提供符合客戶需求的智慧化解決方案。

