反擊打壓 我47項半導體貨品禁輸南非

2025/09/24 05:30

反擊南非政府打壓台灣，經濟部昨預告修正，輸往南非半導體、晶圓等47項貨品將全面停發許可。（資料照）反擊南非政府打壓台灣，經濟部昨預告修正，輸往南非半導體、晶圓等47項貨品將全面停發許可。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕反擊南非政府打壓！經濟部昨預告修正，輸往南非半導體、晶圓等四十七項貨品須經核准才能出口，且打壓我國危害消失前，將全面停發許可，以捍衛我國主權；預告期六十天，最快十一月底生效。

預告60天 最快11月底生效

南非政府去年十月起要求我駐處遷館，上月更片面公告將台灣兩駐處更名及降等。經濟部指出，因南非政府屢次不顧我方呼籲，且配合中國對台施壓、更名、降級及緩發簽證等，已對我國家安全及公共安全的保障「構成危害」。

經濟部表示，因已對我國經濟貿易正常發展有不利影響，公告「二極體晶粒及晶圓，光敏二極體或發光二極體除外」等四十七項貨品，輸往南非應事先經過經濟部核准，且在「前揭危害消失前，暫停核發許可」。官員證實，將暫時全面禁止輸出，預告期六十天，最快十一月底實施，預告期間仍可輸出。

去年兩國雙邊貿易總額十四．八億美元，近年續跌，我輸往南非主要為電腦、手機、苯乙烯等，半導體產品占比不高。官員表示，暫停出口警告意味較濃，且此次公告包括半導體、晶片、記憶體、太陽能電池及模組等，南非高科技產業仍會受一定衝擊。

根據公告清單，四十七項貨品還包括其他二極體，光敏二極體或發光二極體除外；電晶體晶粒及晶圓；其他發光二極體（LED）；未組成模組或製成板狀之太陽電池；組成模組或製成板狀之太陽電池；動態隨機存取記憶體積體電路晶圓（DRAM）等。

