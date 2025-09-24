晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

裕隆城兩週年 營收拚57億

2025/09/24 05:30

裕隆城迎兩週年慶，誠品生活新店攜手幾米團隊打造10米高立體藝術裝置「幾米〈月亮男孩〉」療癒登場。 （裕隆提供）裕隆城迎兩週年慶，誠品生活新店攜手幾米團隊打造10米高立體藝術裝置「幾米〈月亮男孩〉」療癒登場。 （裕隆提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕裕隆（2201）集團打造的新店裕隆城開幕至今滿2週年，裕隆表示，新店最大商城裕隆城自2023年開幕以來，已成為在地商圈居民不可或缺的生活中心；今年，裕隆城業績有望突破57億元大關，人流更突破千萬人次，並可望挹注裕隆逾4.7億元的租金收入。

裕隆新店舊廠花了8~9年完成土地變更，2019年開始動工，後來決定先蓋商場，住宅區暫時擱置，前後花了長達10多年的時間打造裕隆城，裕隆城總營業面積高達3.3萬坪，自2023年第3季開幕以來，人流超乎預期。

裕隆原先預估，裕隆城全館含誠品及影城第1年營收45億元，第2年55億元，如今上路營運2週年，第1年營收突破50億元，較原先設定的45億元好，今年預估年營收將達57億元，也超乎原先設定的目標。

為歡慶裕隆城2週年慶，裕隆城祭出單日消費累計滿1688元或使用裕隆城會員點數20點，即可參加全館滿額抽獎，週年慶期間全館單日累計消費滿3000元，即贈限量LINE GO禮包；期間內於指定樓層消費滿5000元可以兌換威秀電影票，誠品生活新店也推出連續12日滿千送百、3C家電滿萬即贈千元購物金等回饋。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財