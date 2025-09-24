裕隆城兩週年 營收拚57億

裕隆城迎兩週年慶，誠品生活新店攜手幾米團隊打造10米高立體藝術裝置「幾米〈月亮男孩〉」療癒登場。 （裕隆提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕裕隆（2201）集團打造的新店裕隆城開幕至今滿2週年，裕隆表示，新店最大商城裕隆城自2023年開幕以來，已成為在地商圈居民不可或缺的生活中心；今年，裕隆城業績有望突破57億元大關，人流更突破千萬人次，並可望挹注裕隆逾4.7億元的租金收入。

裕隆新店舊廠花了8~9年完成土地變更，2019年開始動工，後來決定先蓋商場，住宅區暫時擱置，前後花了長達10多年的時間打造裕隆城，裕隆城總營業面積高達3.3萬坪，自2023年第3季開幕以來，人流超乎預期。

請繼續往下閱讀...

裕隆原先預估，裕隆城全館含誠品及影城第1年營收45億元，第2年55億元，如今上路營運2週年，第1年營收突破50億元，較原先設定的45億元好，今年預估年營收將達57億元，也超乎原先設定的目標。

為歡慶裕隆城2週年慶，裕隆城祭出單日消費累計滿1688元或使用裕隆城會員點數20點，即可參加全館滿額抽獎，週年慶期間全館單日累計消費滿3000元，即贈限量LINE GO禮包；期間內於指定樓層消費滿5000元可以兌換威秀電影票，誠品生活新店也推出連續12日滿千送百、3C家電滿萬即贈千元購物金等回饋。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法