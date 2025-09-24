財經青紅燈》月入2.5萬vs.月入5.2萬

總統賴清德日前表示，政府推動減稅政策，單身上 班族年賺62萬元、月賺約5萬元不用繳稅。（資料照）

總統賴清德日前表示，政府推動減稅政策，單身上班族年賺62萬元、月賺約5萬元不用繳稅。此言一出，藍委批評總統以既有制度魚目混珠、欺騙大眾。確實，目前單身上班族在外租屋年收低於62.6萬元（月入5.2萬）已免繳稅，這是政府持續減稅的結果，藍營老是高喊「還稅於民」，但2017年「所得稅制優化方案」上路前，單身上班族年所得逾30.6萬元（月入2.5萬）就要繳稅，如今薪資成長、稅負大減，民眾可支配所得增加，難道不是「德政」？難道不是真正的「還稅於民」？

民進黨重返執政後，陸續推動基本生活費無須課稅，調高薪資所得、幼兒學前、房租支出等多項扣除額，並增訂長照扣除額，加上免稅額及扣除額隨CPI調高，綜所稅申報戶均有感減稅。以2024年度為例，單身上班族在外租屋年入62.6萬元以下免繳稅；雙薪育有2名幼兒的租屋族，年收逾164.1萬元才要課稅；若是三代同堂在外租屋（雙薪育2名幼兒，含1名70歲以上適用身障及長照扣除額），更是年收212.45萬元以上才要繳稅。

此外，今年基本生活費可望再調高3千元，加上長照扣除額由12萬元調高至18萬元，明年報稅又可以減稅。而且，因CPI漲幅達調整門檻，2026年度綜所稅免稅額可望調高4千元、標準扣除額調高5千元、薪資所得扣除額調高8千元，課稅級距及退職所得免稅額也將調高，後年報稅也有減稅利多，民眾稅負持續減輕。根據財政部統計，2023年綜所稅申報戶中，有43.8%不用繳稅，反而不到1%富人繳了逾4成稅額。

這幾年在野黨老是高喊「還稅於民」，但單身上班族從月入逾2.5萬元就要繳稅，到現在月入5.2萬元以下免繳稅，難道不是真正的「還稅於民」？何況，相較於馬政府執政僅發放1次消費券3600元，蔡政府任內已發放3倍券、5倍券及現金6000元，賴政府又將普發1萬元。政府有沒有照顧人民，不是看他們說了什麼，而是要看他們做了什麼。（鄭琪芳）

