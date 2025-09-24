遠離家族風暴 泰山第3代長孫進軍貓食市場

詹岳霖自行創業，預計年底正式進軍貓食市場。 （愛貓一生提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕屏東農業科技園區出現1間超級卡哇伊的「貓造型」廠房，瞬間在網路上爆紅，這間廠房背後的股東可是大有來頭，原來是泰山食品（1218）創辦家族第3代大房長孫詹岳霖，和隆順漁業集團第2代王志遠共同投資興建，預計年底投產，生產杯裝貓咪濕食。

屏東農業科技園區出現1間「貓造型」廠房，瞬間在網路爆紅，這間廠房的股東是泰山食品（1218）家族第3代大房長孫詹岳霖，和隆順漁業集團第2代王志遠共同投資興建。（愛貓一生提供）

預計年底投產 生產貓咪濕食

2018年卸下泰山食品董事長光環，離開打拚了25年的泰山食品，跳離家族和市場派經營權之爭風暴，詹岳霖將人生的大轉折轉化為創業能量，默默找尋發展事業第2春的機會。

因緣際會和經營遠洋漁業的王志遠聊到，隆順有鮪魚想跨進食品業，但不懂食品業，詹岳霖則有25年食品業的實戰經驗，且養過貓也愛貓，好友一句「為什麼不做貓咪罐頭？」點燃了「愛貓一生」創業的契機。

2023年1月17日雙方合資成立「愛貓一生」實業公司，並在屏東農業科技園區租地，斥資約3億元蓋廠房，經過近3年籌建，初期將先架構1條生產線，每小時可生產4000杯貓的濕食罐頭，未來若市場需求擴大，產能可擴充至每小時約2萬杯。

詹岳霖觀察，台灣消費市場只做單一產品不會成功，所以「愛貓一生」生產的貓咪濕食，除了鮪魚原料由隆順漁業供應、雞和鴨原料由以皮蛋聞名的廣大利蛋品供應，同時也進口貓砂和凍乾在公司直營網站進行販售，並與文創業者合作，開發週邊商品。

由於通路上架費用很高，在通路策略上，「愛貓一生」採用D2C（Direct-to-Consumer）的銷售模式，消費者在「愛貓一生」官網線上訂購，愛貓工廠會直接將產品宅配給消費者，省掉中間通路商的高額費用，以好的原料、低的售價切入貓食市場。

詹岳霖說，「愛貓，真的就是一輩子的事」，強調「愛貓一生」的使命要提供貓咪一生健康的飲食與照顧、建立一個充滿愛與分享的愛貓社群平台，打造一個真正為「貓」與「愛貓人」存在的品牌。

