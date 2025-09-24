台積電領軍攀天價 台股衝新高 再超港股

台積電（2330）昨登高一呼，率領台股驚驚漲，加權指數首度攻上2萬6000點大關，再創歷史新高。（資料照）

〔記者卓怡君／台北報導〕輝達宣布投資OpenAI達1000億美元，用於建置以輝達AI處理器為核心的龐大資料中心，該利多消息激勵輝達股價勁揚近4%，同步帶動美股4大指數再創新高；台積電（2330）昨登高一呼，率領台股驚驚漲，加權指數首度攻上2萬6000點大關，再創歷史新高。

台積電昨股價勁揚3.47%，刷新掛牌新高價，幾乎貢獻台股昨日所有漲點，加權指數終場大漲366.77點，收在2萬6247.37點；台股今年以來漲幅落後南韓、香港等股市，昨日衝上2萬6000點新高後，加權指數再度超車港股。

請繼續往下閱讀...

台股在2023年11月底超車港股，為暌違25年首見，不過時間不到1年，去年10月又被港股超車，昨日台股大漲366點、而港股下跌195點，收在2萬6149.04點，花了將近1年時間，台股再度反超港股。

台積電占台股市值逾4成

台股昨創新高，但不少中小型股反而開高走低，軍工族群僅1日行情，昨再次走弱，PCB、記憶體相關個股漲跌互見，櫃買指數由紅翻黑。群益期貨指出，受到美股4大指數齊揚激勵，台股早盤開高後一路震盪整理，終場加權指數再創新高，台積電持續發動，已占台股市值超過4成，短線在台股波動率走低態勢不變下，只要9月22日低點位置2萬5599點不破，台股的拉回仍可以持續樂觀看待。

台股技術指標皆為正向

統一證券分析，台股技術指標KD、RSI及MACD皆為正向，高位階指標鈍化，但在資金豐沛、台幣穩定下，多方動能強勁。後續只要電子股成交比重高達75%，將有助台股穩健盤堅向上；台積電及費半走勢，視為判斷指數變化指標，現階段AI需求帶動相關電子零組件醞釀漲價潮，有利資金活絡，盤面類股輪漲，百花齊放。

AI需求帶動 盤面類股輪漲

3大法人昨合計買超123.6億元，其中外資買超106.3億元、投信賣超14.7億元、自營商買超32億元；外資台指期淨空單昨減少1039口，累積外資期貨淨空單約1.62萬口。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法