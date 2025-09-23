盤勢分析》台股再創新高 輪漲結構不變

昨日台積電收在新天價1295元，加上電子、傳產權值股表現強勢，帶動加權指數開高走高，改寫盤中、收盤歷史新高。（中央社）

昨日台積電（2330）站上新天價，加上電子、傳產權值股表現強勢，帶動加權指數開高走高，改寫盤中、收盤歷史新高，台股終場上漲302.23點、以25880.6點作收，成交量約4706億元。

昨台積電收在新天價1295元、坐望1300元關卡，鴻海（2317）、台達電（2308）也收紅，帶動台股走高；記憶體族群也表現不俗，DRAM雙雄華邦電（2344）、南亞科（2408）交投火熱，雙雙收漲逾2%，威剛（3260）也以漲停作收。

請繼續往下閱讀...

軍工股短線漲多日前拉回，昨日強彈，亞航（2630）、中光電（5371）以漲停作收，雷虎（8033）、邑錡（7402）也一度觸及漲停。

昨日外資賣超66.5億元、投信賣超51.86億元、自營商買超77.64億元，三大法人合計賣超約40.73億元；外資台指期淨空單小增364口，累計外資台指期淨空單逾1.7萬口。

群益投顧認為，台股短期均線架構延續偏多不變，建議持續以短線技術面換股操作因應。（記者歐宇祥）

