財經青紅燈》國發基金毫不掩飾

2025/09/23 05:30

國內藥廠健喬公開收購另一家國內藥廠健亞，國發基金具舉足輕重角色。 （資料照）國內藥廠健喬公開收購另一家國內藥廠健亞，國發基金具舉足輕重角色。 （資料照）

國內藥廠健喬（4114）上週宣布公開收購另一家國內藥廠健亞（4130），「雙健合璧」本應是美事一樁，不過從健亞的反應來看，這應該是非合意併購，且當中還有一個問題，就是這兩家公司有同一個獨董—蘇來守，雖然蘇來守在健喬董事會討論此案時有迴避，但給外界的觀感依然不好。

原因出在蘇來守去年從國發基金執行秘書退下來後，就到國發基金有投資的健亞、台灣神隆（1789）擔任獨董，同時也出任三顧（3224）轉投資的興櫃樂迦再生（6891）的法人代表，巧的是，這兩家公司仍是國發基金投資的公司，結果蘇來守今年被媒體爆料從國發基金退下來後轉任樂迦董事有旋轉門問題後，離開樂迦法人董事一職，卻馬上又選上健喬的獨董。

市場的公開收購案，只要合法，沒什麼不行，但蘇來守當國發基金執行秘書時對這幾家國發基金投資的公司應該知之甚詳，本來考量利益衝突，就不該到這些國發基金有投資的公司任職或出任董事、獨董，落下話柄，現在又同時是一樁併購案的兩家公司獨董，關鍵是此案為非合意併購，如果蘇來守違反董事忠實義務，私下透露健亞的財務情況給健喬知悉，此案更是讓人詬病。

而這次公開收購案國發基金具舉足輕重角色，因為國發基金持有健亞股權26.7%，是最大單一股東，但國發基金在此案到底持什麼態度，或許已有結果，因為從過去幾樁個案來看，國發基金幾乎都跟健喬合作無間，現任國發會副主委詹方冠早年就是國發基金派到藥華藥（6446）的代表人，而當時藥華藥的董事長正是現在健喬董事長林智暉，顯然雙方是舊識，所以看來這次國發基金應該也會選擇與健喬合作，將手中健亞持股賣給健喬。

國發基金或許持股健亞多年賺不到錢，早就想出場，但用這種方式把一家公司處理掉，實在是毫不掩飾，而此案衍生的旋轉門問題，也值得外界探討。（陳永吉）

