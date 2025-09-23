台積電前副總陳健邦解析︰黃仁勳誇讚的台積電魔法 藏在TSMC名字裡

台積電前副總經理陳健邦公開解析，台積電的魔法就藏在TSMC的公司名字裡。（路透資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕輝達（Nvidia）上週宣布投資入股英特爾（Intel）50億美元，雙方攜手合作，輝達執行長黃仁勳強調，他們未來還是會依賴台積電（2330）先進製程，他稱讚「台積電神奇的魔法，無論怎麼說都不為過」；台積電前副總經理陳健邦公開解析，台積電的魔法就藏在TSMC的公司名字裡，美國不僅無法理解台積電發展先進製程的成功關鍵，也未檢討英特爾的根本敗因。

政治大學上週成立全球首個「安倍晉三研究中心」，同時舉辦台日科技對話相關活動，除邀請前國會議員甘利明等多位日本講者，陳健邦是台灣唯一的講者，他以「幕後英雄的光榮與辛酸—電子立國台灣和台積電的黑魔法」為題，闡述台積電為何能躍居國際媒體所形容的King of Chips（晶片產業的王者）光榮地位等。

陳健邦表示，「台灣產業花了幾十年時間默默地替美國人做了不想做的事情，幫助了數以百計的美國IC設計公司發展，現在卻被川普總統說是搶了美國的工作，這就太令台灣人心酸了」。他認為，台灣產業在國際供應鏈，長久以來幾乎扮演一種黑子的角色，而黑子的意思就是幕後推手。

他說，台積電從首任總經理魏謀就重視Cost And Service，台積電對成本持續的改善，滿足客戶的赴湯蹈火執著表現延續至今。而台積電的神奇魔法就藏在TSMC的公司名字裡，T就是Trust，C是Commitment，就是台積電堅持對客戶和整個產業的承諾；M包括Morris、Moore、Marvel，Morris就是台積電創辦人張忠謀的經營理念與領導力，堅持誠信創新、專注本業；Moore就是技術的推動者，同時成為世界先進半導體設備材料中心、IP聚集的一個大樞紐；Marvel就是魔法奇蹟，表示製造工藝跟生產效率的極致化、可生產性的完美。

陳健邦並指出，台積電執行秘方堪稱「6S」，包括Service（服務）、Speed（速度）、Scale（規模）、Symbiosis（產業鏈共生關係）、Synergy（同心協力）、Spirit（精神），最後一個S就是台積電精神，簡單一句話就是張忠謀說的「拿出辦法來」。3M和6S就是讓台積電的信任、承諾能貫徹的精神面與執行方法。

