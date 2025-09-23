書劍集》失衡的限貸令

行政院雖放寬銀行資金流入新青安貸款；不過，中央銀行上週理監事會對銀行不動產放款的約束並未鬆綁。（資料照）

◎歐陽書劍

行政院雖放寬銀行資金流入新青安貸款；不過，中央銀行上週理監事會對銀行不動產放款的約束並未鬆綁。一年多來看漲房市的預期心理確有趨緩，央行的政策目標似在達成中，可是若從個別銀行的角度看，傾斜的放款結構依然持續，金融穩定的維持，有賴政策修正的再平衡。

金管會依據銀行法第七十二之二條規定，限制銀行對不動產的放款，不得超過存款加上所發售之金融債券總額的三十％；中央銀行則不希望銀行的放款過度流向不動產，要求降低貸款集中度，以免造成信用資源過度集中在不動產。前者的規定並未因近幾年房價大漲而更動，銀行也一向自我管控，後者在二〇二四年八月央行邀請銀行座談後，成為銀行資金應用的新「緊箍咒」。

一年多來，因金融主管機關約束資金流向不動產，而「錯殺無辜」，使民眾無法依原規劃借得款項的個案不時傳出。金管會乃依行政院宣示，於九月四日發布命令將二〇二五年九月一日後撥款的新青安貸款排除在銀行法第七十二之二條有關「住宅建築及企業建築放款」的總額之外，使銀行存款可以用於不動產放款的金額提高；不過，根據銀行局統計，二〇二五年七月以銀行法第七十二之二條計算的比例僅二十六．〇四％，其實距上限三十％仍有空間。

對部分銀行來說，央行的不動產貸款集中度限制才是關鍵。中央銀行公布的集中度在二〇二五年八月為三十六．七一％，雖比二〇二四年一月的高點減少近一個百分點，也較該年八月下降〇．七七個百分點，但未達到央行的目標。現在的目標是多少？只有央行能提出合理的數字。

更大的問題是，央行期待之個別銀行的集中度目標並不相同。從央行公布的資料可以發現，在一年之內，全體本國銀行的總放款增加近新台幣二．六兆元，其中不動產貸款提高約七千億元，其餘主要是企業、政府及公營事業的貸款。在這一年之間，八大公股行庫總放款增加不到九千億元，卻有五千億元是不動產貸款；其餘三十一家本國銀行新增貸款超過一．七兆元，僅約十一％是不動產貸款。

金融危機有時是因個別銀行發生問題而起，央行著眼於金融穩定的要求，但政策執行結果卻發生原本放款較偏向不動產的銀行，更加著力於不動產，集中度甚至增加；部分不動產集中度相對較低的銀行，反受限於央行的總體管控，而無法提高不動產的放款。如此是否真的有利於金融穩定？

