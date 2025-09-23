關稅影響漸浮現 8月失業率升至3.45％

主計總處公布8月失業率3.45%，較7月上升0.05個百分點。（中央社資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處昨公布八月失業率三．四五％，為近一年新高，但續創二十五年同月最低，較七月上升〇．〇五個百分點、連續三個月上升；經季節調整後，八月失業率三．三五％、上升〇．〇二個百分點。主計總處表示，八月失業率續上升，除畢業生尋職外，對等關稅影響慢慢浮現，工時不足就業者及減班休息人數均增加，因廠商停歇業而失業者也增加，但目前勞動市場仍屬穩定。

根據調查，八月就業人數一一六四．一萬人，月增三千人、年增二．八萬人；一至八月就業人數平均一一六二萬人、年增三．一萬人。八月失業人數則為四十一．五萬人、月增六千人，其中因工作場所業務緊縮或歇業而失業增加三千人，初次尋職及對原有工作不滿而失業各增二千人。

請繼續往下閱讀...

另，勞動力低度運用指標方面，八月四週失業人數為四十一．八萬人，月增四千人、年減二千人；工時不足就業人數十二．一萬人、為今年以來新高，月增四千人、年減一．六萬人；潛在勞動力人數十三．八萬人，月增二千人、年減八千人。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，如果企業因關稅衝擊實施減班休息，因員工仍保有工作，不至於造成失業；但八月因工作場所業務緊縮或歇業、對原有工作不滿而失業均增加，可能有廠商受衝擊而停歇業，或是勞工受不了減班休息而辭職另找工作。

譚文玲指出，「工時不足就業者」連續兩個月增加，減班休息人數也持續上升，對等關稅的影響慢慢浮現。她指出，因畢業季結束，往年九月失業率都會下降，但以往沒有關稅因素；若九月失業率仍上升，可能關稅影響大於畢業生求職因素，「希望不會上升」，目前勞動市場仍屬穩定。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法