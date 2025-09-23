車企內捲之亂 中國再吞補貼惡果

中國汽車產業的價格戰已進入第3年，車企獲利大幅縮水。（中央社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕北京當局為了推動先進製造業，多年來一直透過政府補貼和相關政策，來扶植電動車產業，但因車企努力追趕政府設定的生產目標，而非消費者需求，已導致產能過剩，各車企被迫大打價格戰，除造成獲利大縮水，更出現經銷商為未售出新車掛牌和投保，以騙取車企返利和獎金，以及「零里程二手車」向海外傾銷等亂象。

路透報導，中國許多業內人士和分析師認為，中國汽車產業可能重蹈房地產和太陽能產業大起大落的覆轍。



5年後 129家恐剩15家倖存

曾在中國一家電動車初創公司任職的澳洲宏觀經濟評論員密契爾（Rupert Mitchell）表示：「當北京發出這（電動車）是個戰略產業的訊號時，每個省長都想要設汽車工廠、要在黨的面前求表現，結果就是車企擴大投資。」

這場潛在的危機對中國經濟將有巨大影響，因汽車產業和相關服務約占中國國內生產總值（GDP）的十分之一。諮詢公司蓋世汽車研究（Gasgoo）指出，中國車企的工廠能生產去年實際產量兩倍的汽車，即五五〇〇萬輛。另一家諮詢公司艾睿鉑（AlixPartners）預測，到二〇三〇年，中國一二九家電動車和油電混合車品牌中，只有十五家能在財務上維持下去。

中國汽車產業的價格戰已進入第三年，車企獲利大幅縮水，根據中國媒體《第一財經》報導，全球汽車巨擘日本豐田汽車今年上半年的獲利雖然年跌逾三十％，卻仍是中國十六家上市車企總獲利的約一．九倍。

一些分析師稱，唯一的出路是讓部分車企倒閉，但許多官員反對這種「硬手段」，因為這可能使裁員和消費降級加劇。

外國品牌在中國市場的市占率也從二〇二〇年的六十二％，降至今年前七個月的三十一％。歐美已對中國進口電動車祭出高關稅，以防中國車企的低價傾銷。

