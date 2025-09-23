比亞迪獲利、市值雙崩 股神早落跑

比亞迪（BYD）獲利萎縮，市值更在四個月內蒸發450億美元，促使美國「股神」巴菲特決定出清比亞迪持股。（美聯社資料照）

波克夏3月已出清持股 港股比亞迪驚跌3.4％

〔編譯盧永山／綜合報導〕由於中國電動車市場殺價競爭日益激烈，不僅造成整個產業內捲，大廠比亞迪（BYD）獲利萎縮，市值更在四個月內蒸發四五〇億美元，促使美國「股神」巴菲特決定出清比亞迪持股，結束長達十七年的投資，預估這筆投資為巴菲特掌舵的波克夏海瑟威賺進逾三十倍的獲利。

根據波克夏能源子公司最新季報，該公司截至今年三月底對比亞迪的持股已降至零。受此消息影響，週一在香港交易的比亞迪股價收盤重挫三．四％至一〇九．七港元，為三週來最大跌幅，使得今年以來的漲幅縮減至二十三％，不及恒生指數的漲幅三十一％；而從今年五月二十三日創下一五五．〇七港元的歷史最高價以來，比亞迪股價更回跌二十九％。

請繼續往下閱讀...

巴菲特是在二〇〇八年九月接受已故投資夥伴蒙格（Charlie Munger）的建議，決定斥資十八億港元（二．三億美元）收購比亞迪二．二五億H股，約占比亞迪配售後十％股份。到二〇二二年第二季，波克夏這筆投資市值已漲到九十億美元，但巴菲特在同年八月決定減持。根據統計，從二〇二二年九月以來，巴菲特累計減持比亞迪H股至少十六次，而巴菲特持有比亞迪股票的這些年裡，比亞迪股價上漲了約三八九〇％。

分析師指出，巴菲特出清比亞迪，主要因為中國電動車企業在政策支持下野蠻成長，生產的大量廉價車款當地市場無法消化，開始傾銷國外，但也促使歐美對中國進口車採取高關稅等措施。

同時，中國各車企大打價格戰，造成整個產業內捲，導致車企獲利縮水。例如，比亞迪今年第二季獲利就較去年同期暴跌三十％，並將今年的銷量預測從原先預估的五五〇萬輛，下修到四六〇萬輛。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法