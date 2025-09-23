晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

比亞迪獲利、市值雙崩 股神早落跑

2025/09/23 05:30

比亞迪（BYD）獲利萎縮，市值更在四個月內蒸發450億美元，促使美國「股神」巴菲特決定出清比亞迪持股。（美聯社資料照）比亞迪（BYD）獲利萎縮，市值更在四個月內蒸發450億美元，促使美國「股神」巴菲特決定出清比亞迪持股。（美聯社資料照）

波克夏3月已出清持股 港股比亞迪驚跌3.4％

〔編譯盧永山／綜合報導〕由於中國電動車市場殺價競爭日益激烈，不僅造成整個產業內捲，大廠比亞迪（BYD）獲利萎縮，市值更在四個月內蒸發四五〇億美元，促使美國「股神」巴菲特決定出清比亞迪持股，結束長達十七年的投資，預估這筆投資為巴菲特掌舵的波克夏海瑟威賺進逾三十倍的獲利。

根據波克夏能源子公司最新季報，該公司截至今年三月底對比亞迪的持股已降至零。受此消息影響，週一在香港交易的比亞迪股價收盤重挫三．四％至一〇九．七港元，為三週來最大跌幅，使得今年以來的漲幅縮減至二十三％，不及恒生指數的漲幅三十一％；而從今年五月二十三日創下一五五．〇七港元的歷史最高價以來，比亞迪股價更回跌二十九％。

巴菲特是在二〇〇八年九月接受已故投資夥伴蒙格（Charlie Munger）的建議，決定斥資十八億港元（二．三億美元）收購比亞迪二．二五億H股，約占比亞迪配售後十％股份。到二〇二二年第二季，波克夏這筆投資市值已漲到九十億美元，但巴菲特在同年八月決定減持。根據統計，從二〇二二年九月以來，巴菲特累計減持比亞迪H股至少十六次，而巴菲特持有比亞迪股票的這些年裡，比亞迪股價上漲了約三八九〇％。

分析師指出，巴菲特出清比亞迪，主要因為中國電動車企業在政策支持下野蠻成長，生產的大量廉價車款當地市場無法消化，開始傾銷國外，但也促使歐美對中國進口車採取高關稅等措施。

同時，中國各車企大打價格戰，造成整個產業內捲，導致車企獲利縮水。例如，比亞迪今年第二季獲利就較去年同期暴跌三十％，並將今年的銷量預測從原先預估的五五〇萬輛，下修到四六〇萬輛。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財