晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

對等關稅飆速 韓增幅全球居冠

2025/09/23 05:30

今年第二季美國政府對韓國出口產品課徵四．六二兆韓元關稅，排名全球第六；但韓國輸美關稅的增速卻居全球之冠，約是日本的六倍、台灣的十二倍。（彭博資料照）今年第二季美國政府對韓國出口產品課徵四．六二兆韓元關稅，排名全球第六；但韓國輸美關稅的增速卻居全球之冠，約是日本的六倍、台灣的十二倍。（彭博資料照）

Q2被徵稅近千億 較去年Q4激增4614％ 是台灣12倍

〔編譯魏國金／綜合報導〕韓國媒體《BusinessKorea》昨報導，今年第二季美國政府對韓國出口產品課徵四．六二兆韓元（約一千億台幣）關稅，排名全球第六；但韓國輸美關稅的增速卻居全球之冠，約是日本的六倍、台灣的十二倍。

報導說，大韓商工會議所（KCCI）對美國國際貿易委員會（ITC）的十大進口國關稅數據進行分析，顯示第二季韓國輸美產品關稅總額三十三億美元，僅次於中國的二五九億美元（七八三二．六億台幣）、墨西哥的五十五億美元（一六六三．三億台幣）、日本的四十七億美元（一四二一．四億台幣）、德國的三十五億美元（一〇五八．五億台幣），與越南的三十三億美元旗鼓相當。

就關稅成長率而言，韓國在美國十大進口國中排名居冠。與去年第四季相較，韓國第二季輸美關稅激增四六一四％，其後是加拿大的一八五〇％、墨西哥一六八一％、日本七二四％、德國五二六％與台灣三七七％。

報導指出，直到今年第一季，韓國因美韓自由貿易協議，對美出口幾乎零關稅。然而今年第二季，因美國實施十％基礎關稅，加上汽車、汽車零組件與鋼鋁等特定產業二十五％的高關稅，鋼鋁稅六月更增至五十％，致使關稅驟增。相較之下，雖然中國輸美產品的關稅總額增加最多，但自拜登政府以來，已對中國的電動車、電池、半導體與太陽能板課徵高關稅，因此其成長率為十大輸美國家中最低。

在韓國第二季對美出口關稅中，汽車與汽車零組件達十九億美元，約占關稅總額五十七．五％。

如果將關稅總額除以出口量，則韓國輸美實質關稅為十％，僅次於中國的三十九．五％、日本的十二．五％，排名全球第三；韓國第二季輸美總額三二八．六億美元，排名全球第八。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財