對等關稅飆速 韓增幅全球居冠

今年第二季美國政府對韓國出口產品課徵四．六二兆韓元關稅，排名全球第六；但韓國輸美關稅的增速卻居全球之冠，約是日本的六倍、台灣的十二倍。（彭博資料照）

Q2被徵稅近千億 較去年Q4激增4614％ 是台灣12倍

〔編譯魏國金／綜合報導〕韓國媒體《BusinessKorea》昨報導，今年第二季美國政府對韓國出口產品課徵四．六二兆韓元（約一千億台幣）關稅，排名全球第六；但韓國輸美關稅的增速卻居全球之冠，約是日本的六倍、台灣的十二倍。

報導說，大韓商工會議所（KCCI）對美國國際貿易委員會（ITC）的十大進口國關稅數據進行分析，顯示第二季韓國輸美產品關稅總額三十三億美元，僅次於中國的二五九億美元（七八三二．六億台幣）、墨西哥的五十五億美元（一六六三．三億台幣）、日本的四十七億美元（一四二一．四億台幣）、德國的三十五億美元（一〇五八．五億台幣），與越南的三十三億美元旗鼓相當。

就關稅成長率而言，韓國在美國十大進口國中排名居冠。與去年第四季相較，韓國第二季輸美關稅激增四六一四％，其後是加拿大的一八五〇％、墨西哥一六八一％、日本七二四％、德國五二六％與台灣三七七％。

報導指出，直到今年第一季，韓國因美韓自由貿易協議，對美出口幾乎零關稅。然而今年第二季，因美國實施十％基礎關稅，加上汽車、汽車零組件與鋼鋁等特定產業二十五％的高關稅，鋼鋁稅六月更增至五十％，致使關稅驟增。相較之下，雖然中國輸美產品的關稅總額增加最多，但自拜登政府以來，已對中國的電動車、電池、半導體與太陽能板課徵高關稅，因此其成長率為十大輸美國家中最低。

在韓國第二季對美出口關稅中，汽車與汽車零組件達十九億美元，約占關稅總額五十七．五％。

如果將關稅總額除以出口量，則韓國輸美實質關稅為十％，僅次於中國的三十九．五％、日本的十二．五％，排名全球第三；韓國第二季輸美總額三二八．六億美元，排名全球第八。

