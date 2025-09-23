南韓總統：經濟靠中國模式已過去

南韓總統李在明指出，如果韓國在當前陷入僵局的美韓貿易談判中，不設安全保障的條件就接受美國三五〇〇億美元投資要求，韓國恐重蹈一九九七年金融風暴危機。（路透資料照）

籲韓美建貨幣互換機制 否則直接投資3500億美元 韓將蹈金融危機覆轍

〔編譯魏國金／綜合報導〕南韓總統李在明指出，如果韓國在當前陷入僵局的美韓貿易談判中，不設安全保障的條件就接受美國三五〇〇億美元投資要求，韓國恐重蹈一九九七年金融風暴危機。他也說，當前的地緣政治環境已發生翻天覆地的改變，「我們無法再回到安全靠美國、經濟靠中國的傳統模式了」。

路透昨報導，首爾與華府七月口頭達成貿易協議架構，南韓同意投資美國三五〇〇億美元等計畫，以換取降低川普總統的關稅至十五％。由於雙方對投資方案的結構與分潤機制等議題出現爭議，因此迄今未能達成書面協議。

李在明說，「如果我們在沒有貨幣交換的狀況下，依據美國的要求，從外匯存底中抽出三五〇〇億美元，並將這筆資金全以現金方式投資美國，那麼南韓將陷入一九九七年金融危機的局面」。

美國商務部長盧特尼克之前表示，日本簽署類似條款，同意投資美國五五〇〇億美元，韓國應比照日本簽署協議，否則將面臨更高關稅。當被問及是否將放棄該協議時，李在明說，「我認為作為堅定盟友，我們能夠維持最起碼的理性」。

韓國已提議與美國建立貨幣互換機制，以減緩該投資對韓國市場的匯率衝擊。他沒有談論美國同意的機率，或是否足以推進該協議。

投資金額占外匯存底84％

全現金支出恐掀匯率風暴

他說，韓國不同於日本，南韓外匯存底為四一〇〇億美元，而日本是南韓逾兩倍；三五〇〇億美元相當於韓國外匯存底八十四％，相較日本投資美國五五〇〇億美元的承諾，則占其外匯存底四十一．六％。再者，日圓是國際儲備貨幣，並與美元有互換機制，韓國皆未具備這些有利條件。

李在明的民主黨向來對美國態度冷淡，對日本懷有敵意，並傾向與中國友好。然而李在明在訪美途中先訪問日本，使東京成為他任內第一個出訪的國家，他說，當前的地緣政治環境已改變，安全依賴美國、經濟依賴中國的傳統戰略路線已經結束。

