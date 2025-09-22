晴時多雲

綠電躉購害虧？ 台電：光電費率15年降近6成

2025/09/22 05:30

未來更多的綠電將直接進入市場售電予用戶，不須再躉售給台電。（台電提供）未來更多的綠電將直接進入市場售電予用戶，不須再躉售給台電。（台電提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕國民黨立委將台電虧損矛頭指向綠電躉購費率過高。台電指出，躉購費率機制（FIT）早在二○○九年馬政府時代確立，當時光電每度十一．七六元，今年降至每度四．三元，減幅近六成，近年來綠電躉購支出占總支出約一成；未來隨躉購費率逐年下降，與市電價格差距縮小，會有更多綠電直接進入市場售電予用戶，不須再躉售給台電。

台電發言人蔡志孟指出，光電費率從二○一○年起的每度十一．七六元，大幅降至今年四．三元，風電費率也從二○一七年起每度六．○四元高點逐年降至四．五一元，降幅二．五成，逐步縮小與台電發電成本及市電價格差距。

針對綠電躉購價量，台電統計，近兩年外購綠電占總支出約一成，二○二四年綠電收購量為二二一億度，約一一九三億元，光電一三六億度占六十二％，平均每度四．九元，風電七十七億度占三十五％，平均每度六．六二元。

台電表示，綠電成為國家產業剛性需求，躉購制度是國際普遍推動再生能源早期發展的機制，目前國內半導體大廠已與離岸風電開發商洽談簽約，未來第二階段潛力場址競價風場、第三階段區塊開發風場的風電也會全數賣給民間，「若沒有躉購機制扶持再生能源早期發展，當今業者也無從購買所需的綠電」，隨著市場技術成熟，躉購費率逐年下降，未來光電大型案場、離岸競價及區塊開發風場將直接進入市場售電予用戶，不再躉售台電。

