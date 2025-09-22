最大交屋潮下 新屋仍僅占1.6％

第2季全國屋齡1年內新屋不到15萬宅、占比僅1.6％。（資料照）

〔記者徐義平／台北報導〕儘管史上最大交屋潮到來，但全國新屋占比仍相當低，第二季全國屋齡一年內新屋不到十五萬宅、占比不到一．六％，即便加上屋齡五年內住宅，總共不過六十二萬餘宅，占比也不到七％，即每十四．二八宅才有一宅是五年內新屋。

根據統計，二○二一年第二季全國新屋約四十九．四四萬宅，但二○二二年第二季至二○二四年第二季同期，五年內新屋全數超過五十萬宅，二○二五年第二季更達六十二萬餘宅，顯示大量交屋潮正在灌入。

請繼續往下閱讀...

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，從二○二四年至今年，房市進入交屋潮高峰，按理新屋比率應會明顯升高，但占比仍偏低，主因老屋增加速度也很快。一九八九年台灣實施容積率，一九九○至二○○○年掀搶建與史上最大規模的新屋完工潮；而當年完工的建物，至今屋齡陸續達到三十年，因此近年新屋占比難大幅提升。

今年前七月全國辦理建物所有權第一次的有十．三萬棟，較過去五年平均七．三萬棟多出三萬棟。高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，交屋潮確實是與市況有極大反差的落後指標，但新增房屋供給對比九四○萬宅的母數仍是九牛一毛，更何況這個現象往往不是新建物取代舊建物的拆除重建、新陳代謝，更多的是新興重劃區以造鎮方式拉高的結果。

他指出，後面隱藏的問題就是，公共投資無效率、市中心缺乏活化動能、公共設施服務水準普遍低落，尤其軌道建設與土地開發綁定之後，雖然增加購屋選擇、土地開發機會，但也加速新舊城區發展失衡、城鄉洗牌、環境破壞的現象。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法