老宅近6成 每1.69宅有1宅屋齡逾30年

2025/09/22 05:30

第2季全國房屋稅籍住宅類超過940萬宅，其中逾554萬宅屋齡逾30年、占比近59％。（資料照）第2季全國房屋稅籍住宅類超過940萬宅，其中逾554萬宅屋齡逾30年、占比近59％。（資料照）

全國Q2逾554萬宅 季增近40萬宅、占比增4個百分點

〔記者徐義平／台北報導〕老屋布滿全國，每一．六九宅就有一宅屋齡三十年以上。根據內政部不動產資訊平台發布，第二季全國房屋稅籍住宅類超過九四○萬宅，其中逾五五四萬宅屋齡逾三十年、占比近五十九％，較第一季增加近四十萬宅、占比增加近四個百分點。

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，老屋占比高主要是重建整合難度高，多數民眾認為「舊換新實坪小且公設偏高」、「新房子稅負重」，導致重建效率牛步，無法有效降低老屋比率。

新北估年底突破百萬

觀察六都三十年以上老屋統計，第二季新北市近九十五萬宅、單季增加七．五萬宅。房產業者指出，若以此增加趨勢，推估新北市今年底有很大機率突破一○○萬宅老屋。

六都 桃園42萬宅最少

台北市、台中市及高雄市，第二季老屋均超過六十萬宅，以高雄市逾六十九萬宅最多；台南市、桃園市則不到五十萬宅，又以桃園市逾四十二萬宅最少。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，重劃區多的地方，才有條件增加大量新屋供給，同時又得市場買單。不過，全台九四○萬住宅每年會多一歲，加上許多是早年公寓產品，因此老屋數量越來越多，尤其缺乏重劃區的台北市特別明顯。

北市占比近74％最高

至於第二季三十年以上老屋占比，以台北市近七十四％最高，相當於每一．三五宅就有一宅是老屋，南二都老屋占比均逾六成，六都中僅桃園市老屋占比不到五成、近四十五％。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛指出，屋齡超過三十年的老屋缺乏耐震設計，且經過多次強震、鄰房施工或增改建，多半有結構受損的隱憂，衍生的就是各類管線的位移、破損，以及漏水等問題，還有電梯、消防逃生的設計及設備限制，尤其人口老化的問題，凸顯居住空間須改善。

