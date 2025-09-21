總統︰推動自主都更 建立信保機制相挺

總統賴清德20日表示，未來中央將以推動「自主都更」方式，並成立「自主都更信用保證機制」，盼降低金融機構承貸風險，提升承貸意願。（總統府提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕總統賴清德昨日出席第七屆「危老＋都更博覽會暨研討會」活動開幕式。他除了強調未來中央政府將有別於傳統做法，推動「自主都更」方式，並成立「自主都更信用保證機制」來相挺外，中央政府也希望可攜手地方政府，合作取得目前在興建的私人住宅，來提供青年或社會住宅等使用。

賴總統指出，雖然截至今年八月底，都市更新核定發布實施案件已達一二五八件，危老重建計畫核准數也達到四五二五件，但距離目標仍「非常遠」，現在正是加速推動的時機。

他說，老舊房屋不僅存在危險性，也影響都市景觀，應致力於給國人一個更舒適的生活空間；為此，未來中央將有別於傳統做法，建立「自主都更」方式，並將成立「自主都更信用保證機制」，藉此降低金融機構的承貸風險，提升其承貸意願。

中央地方聯手 鼓勵民間建案轉供青年宅、社宅

除了新青安貸款及危老都更，賴總統也提出新的擴大供給方向，未來希望與各縣市政府合作，設法取得全國目前興建中的私人住宅，來提供給民眾或是青年使用。

內政部次長董建宏也陪同出席，他指出，台灣正面臨超高齡社會、人屋雙老及少子女化等問題，內政部持續透過推動都市更新及危老重建、老宅延壽機能復新計畫及婚育宅等政策，以積極活化老屋機能，提升長者居住品質與安全。

