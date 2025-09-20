北部用電多 再生能源自給率偏低／成大電業指引：可採區域不同電價

成大王筱雯團隊發布我國首份「台灣電業整合資源規劃指引（IRP）」，指出北部用電多但再生能源自給率低，建議可採區域電價定價。（中央社資料照）

〔記者楊媛婷／台北報導〕成大水利及海洋工程學系教授王筱雯團隊，昨發布我國首份「台灣電業整合資源規劃指引（IRP）」，指出我國二○三○年在最樂觀情況下，北東電網仍有區域集中風險，若用協和電廠增加燃氣機組作為修正選項，有效緩解壅塞，並降低夏季尖峰電力南電北送問題，但北部再生能源占比低，建議可採區域電價定價。

協和電廠新增燃氣機組 可解北東電網壅塞

王筱雯團隊參考國外經驗，在台灣科技媒體中心發表首份「全資源IRP」，以科學評估結果，讓公眾討論各種電力可行性。

王筱雯以二○三○年為例，使用現有可獲得的減碳目標、電力需求、土地資源等資料，製作五十多個模型模擬，再辨識出樂觀情境、務實情境和悲觀情境，評估各種情境的減碳效果與政策落實可行性。

分析指出，二○三○年若達再生能源占比三成、燃氣發電等拉高到六成，可讓電力永續性、電力系統可靠度、再生能源發電占比等三大核心政策都達標的樂觀情況，意味要大規模且快速部署風電與光電，但會對地方空間規劃與社會接受度構成壓力，也將會更倚賴儲能設施、需量反應、高機動性燃氣機組等調度。

王筱雯指出，目前全國再生能源自給率平均約十％，但高度集中在西南沿海，主要用電區域的北部地區，再生能源自給率遠低縣市平均，能源轉型明顯分配不均；建議導入因地制宜的空間評估與溝通機制，包含增加屋頂光電，且不排除可隨區域制定不同的電價。

王筱雯表示，即使整體電源供給充裕，但風電出力接近裝置容量上限時，將對區域輸電能力構成實質壓力，北東電網面臨壅塞，但若讓協和電廠新增燃氣機組作為路徑修正，就可緩解南電北送、分散負載，提高區域供電穩定。

