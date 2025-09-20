晴時多雲

焦點評論》微調電價 台電連付利息都不夠

2025/09/20 05:30

10月新電價方案（製表：記者林菁樺 圖：資料照）10月新電價方案（製表：記者林菁樺 圖：資料照）

記者林菁樺／特稿

台電苦吞前幾年燃料大漲成本，慘背四千多億元累積虧損，好不容易盼到電價調整，但審議會放行的整體平均調幅不到一％，台電全年度只能爭取到六十四億元，就算讓空屋底度順利調漲，零零總總加起來不過多增七十多億元來填補財務黑洞，恐怕連付利息都不夠，卻可能得罪一千四百多萬用戶，看來台電只能慢慢苦熬電價逐步校正回歸。

最大原因當然是政治因素干擾，政府近二年來三度編列一千億元撥補，都遭藍白強硬聯手擋下，真可期盼的，也僅風災特別條例給的一○二億元，經濟部另在明年預算中，針對離島用電補貼台電六十多億元，但這對台電四千多億元的累虧黑洞只是「杯水車薪」。

經濟部次長賴建信昨在說明時，面對媒體連番提問是否得持續爭取一千億元撥補台電，連肯定答案都沒有信心說出口，僅稱台電有在努力開源節流、且比預期好。但台電又撙節支出、又開源，僅擠出一百多億元，對比四千多億元累虧，還是緩不濟急。

經濟部新聞說明中有透露端倪，因電價審議會上次凍漲，理由中有另請經濟部全力爭取立法院支持撥補台電預算，但結果是「相關預算均未獲立法院通過」，加上藍白堅持普發現金一萬元，最終做出微調電價決議，也只能算是藍白蠻橫阻擋下，唯一能讓台電財務有稍稍喘息的機會。

台電想以調漲電價來紓解財務壓力，但這回僅爭取到微調，不知道該開心還是難過？因在野黨只要炒作虛假訊息，就可輕鬆透過打擊台電來收割選票；台電私下都坦言，就算微調還是繼續挨罵，唯一慶幸的是，主管機關經濟部這次拿出十足勇氣與電價審議會拉鋸，讓低級距電價結構逐步回歸，算是還給台電小小的公道。

