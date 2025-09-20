10月新電價出爐》小商家電價微調可接受 憂最低工資釀雙漲

商總理事長許舒博指出，台電因配合政策而產生虧損，應由政府撥補，不能轉嫁至產業界或民生電價，籲立院同意政府撥補台電。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕十月新電價對民生住宅影響較大，平均漲幅超過四％，但對物價影響較大的小商家，調幅未達一％。商業總會、中小企業總會都表示「微幅調整可接受」。但中小企業總會與商業總會都擔心，下週五即將進行最低工資審議，看來勢在必漲，對中小企業與小店家將形成「雙漲壓力」，期盼政府要給予配套。

小商家與民眾生活日常有關，如手搖店、早餐店、火鍋店、麵包店、美容院等都適用營業用五段電價，不過只對七百度以下漲○．一元，細看是前兩段級距影響較大，漲幅約三％到四％不等，後面三段級距則沒漲。

中小企業總會理事長李育家說，這次電價微調，對台電收益有限，明顯沒達到解渴效果，但是對小規模店家來說，電費是一筆成本，例如手搖店就要多賣幾杯飲料因應。他提醒，業者要顧忌通膨壓力，這次電價負擔沒有過重，但若選擇轉嫁消費者，造成通膨升溫，反而讓民眾購買力下降，會影響到自家生意。

他說，確實有感受到政府體恤民意，但台電的累積虧損是因為長期未能反映電價成本，現在有普發現金一萬元，漲價可能對民眾影響不大，但台電虧損一直不解決，還是會惡性循環，呼籲立法院還是要撥補千億元給台電。

商總許舒博：籲立院同意政府撥補台電

商總理事長許舒博也強調，台電因配合政策而產生虧損，應由政府撥補，不能轉嫁至產業界或民生電價；台電財務受惠今年國際原物料價格下跌，和營運無關，希望政府和立法院正視台電的財務給予撥補，避免負擔落到民眾以及企業身上。

李育家與許舒博都擔心，下週五即將進行最低工資審議，目前來看「勢在必調」，電價也同時上漲，這對企業與店家將形成「雙重壓力」，期盼政府要給予配套。

