輝達金援非救星 外媒：英特爾最大難題是沒客戶

輝達宣布入股英特爾五十億美元、取得約四％股權，震撼業界。（路透）

〔編譯魏國金／綜合報導〕輝達投資英特爾五十億美元的消息讓投資人大感振奮，然而輝達未必是英特爾的救星，因為該投資幾乎沒有解決英特爾最大的問題：如何重振其衰微的晶片代工業務。CFRA分析師齊諾表示，代工業務仍是英特爾頭號疑慮，「該部門將持續虧損到至少二○二七年」。

代工業務 仍是英特爾頭號疑慮

該投資協議對英特爾的代工業務隻字未提，而輝達多數晶片是由台積電代工，輝達執行長黃仁勳十八日對這家代工巨頭大加讚揚，伯恩斯坦分析師指出，「輝達仍未給出代工協議，實際上反映了輝達對台積電的強烈偏好」。

英特爾二○二一年開放其代工業務，然而因缺乏客戶，該業務從二○二三年虧損七十億美元，至二○二四年底已增至一三○億美元，並使其股價去年重挫六十％，時任執行長季辛格被迫去職。該業務至今仍未轉虧為盈，今年第二季虧損達三十二億美元。

雙方合作晶片仍由台積電生產

儘管英特爾與輝達執行長都對輝達成為英特爾的代工客戶保留可能性，但他們也表明，短期內仍將由台積電生產他們共同設計的晶片。

華爾街日報指出，英特爾的優勢早已被台積電奪走，因為後者透過專為其他公司代工，成為全球規模最大、技術最先進的晶片製造龍頭，但英特爾反其道而行，保留晶片設計業務與製造廠。這使得英特爾現在需要的不僅是資金，還需要結構性改革，亦即分拆。

輝達與英特爾在新協議中迴避製造的問題，恰恰印證英特爾最佳、也或許是唯一的出路，就是分拆為一家晶片設計公司及一家晶片製造公司，這樣才能從與輝達等公司的合作中獲得更多收益，使得這些合作更合乎邏輯。

若英特爾分拆，輝達可與英特爾晶片設計團隊，就資料中心與個人電腦的CPU展開合作，然後交由台積電、三星或英特爾製造，而無須考慮英特爾的製造利益。

