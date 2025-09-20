輝達千億入股英特爾 黃仁勳︰川普政府未參與但支持

輝達宣布入股英特爾五十億美元、取得約四％股權，震撼業界。輝達執行長黃仁勳表示，川普政府並未參與這項合作，但給予支持。（資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕輝達與英特爾十八日共同宣布，輝達將投資對手英特爾五十億美元（約新台幣一千五百億）、取得約四％股權，組成新的生產合作夥伴關係，為個人電腦與資料中心開發晶片；《路透社》引述黃仁勳電話回覆，他強調川普政府並未參與這項合作，但會給予支持。

黃仁勳聲明說，「此歷史性的合作將輝達的人工智慧（AI）與加速運算堆疊，結合英特爾中央處理器（CPU）及龐大的x86生態系，實現二個世界級平台的融合；我們將攜手擴展我們的生態系，為下一個運算時代奠定基礎」。

根據協議，英特爾將設計客製化CPU，可將輝達的晶片在資料中心與個人電腦的其他設備進行整合。黃仁勳表示，「我們將是英特爾伺服器CPU的主要客戶，這是第一次」。但該協議並不包含輝達指標性產品GPU（圖形處理器）產品，即使如此，在美國政府宣布入股英特爾十％的一個月後，該交易進一步提振英特爾股價。

隨著輝達AI加速器獨霸資料中心，英特爾在該領域反淪為次要角色。英特爾執行長陳立武說，「我們感謝黃仁勳與輝達團隊的信任，數十年來，英特爾的x86架構一直是現代運算的基礎，我們正對產品組合進行創新，以支撐未來的工作量」。

輝達目前採用安謀架構設計自己的處理器。分析師指出，輝達的投資將強化英特爾的晶片設計業務，英特爾在該領域的市占率已遭超微及其他使用安謀架構的對手侵蝕。

英特爾股價單日一度飆漲30％

華爾街日報報導，輝達與英特爾從去年下半年就開始討論CPU合作事宜，遠早於陳立武今年三月接任英特爾執行長，以及川普考慮入股英特爾。

兩家公司聲明說，輝達將以每股二十三．二八美元收購英特爾普通股。英特爾十八日股價一度飆漲三十％，最後收漲二十三％、報三十．五七美元；上月日本軟銀集團宣布投資英特爾二十億美元，取得二％股權。英特爾市值一一六○億美元，輝達逾四兆美元。

