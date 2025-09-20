晴時多雲

輝達牽手英特爾 台積電老神在在

2025/09/20 05:30

輝達宣布入股英特爾50億美元，法人分析，台積電先進製程訂單並不會受到實質衝擊。圖為輝達執行長黃仁勳（左）今年5月來台宴請台灣供應鏈夥伴，與台積電董事長暨總裁魏哲家（右）合影。（中央社資料照）輝達宣布入股英特爾50億美元，法人分析，台積電先進製程訂單並不會受到實質衝擊。圖為輝達執行長黃仁勳（左）今年5月來台宴請台灣供應鏈夥伴，與台積電董事長暨總裁魏哲家（右）合影。（中央社資料照）

〔記者卓怡君／台北報導〕輝達（NVIDIA）宣布與英特爾（Intel）在資料中心與PC領域展開數代合作，且注資五十億美元入股英特爾，持股比例估四％。法人分析，台積電先進製程訂單並不會受到實質衝擊，因輝達下世代AI GPU（人工智慧圖形處理器）仍深度仰賴台積電CoWoS/SoIC技術，且Intel自有封裝技術於良率與技術穩定度仍待觀察，推估至二○二七年以前AI GPU轉單至英特爾機率極低；但兩者合作恐將不利超微（AMD）與安謀（ARM）陣營。

輝達下世代AI GPU仍深度仰賴台積先進製程 未衝擊訂單

法人分析，輝達與英特爾已於去年開始合作Gaming GPU案件，預期英特爾18A製程將於二○二六年底開始投片，但觀察高階GPU仍將在台積電投片，其餘資料中心/PC CPU與GPU仍在初期研發階段，台積電先進製程訂單並不會受到實質衝擊。

法人：安謀、超微首當其衝

另輝達下世代AI GPU仍深度仰賴台積電CoWoS/SoIC技術，且英特爾自有封裝技術（Feveros/EMIB）的良率與技術穩定度仍待觀察，因此至二○二七年以前AI GPU轉單至Intel機率極低，看好台積電於先進製程與封裝維持穩固地位。

但法人認為，兩者合作將不利超微與安謀陣營在PC與資料中心CPU/GPU領域擴展市占率，主因是英特爾與輝達雙方各自為CPU（中央處理器）與GPU架構設計龍頭，合作案有助於產品設計效率提升，未來英特爾可藉由輝達平台推出具競爭力之AI PC產品。

法人提醒，台股供應鏈中，需留意聯發科的ARM PC SoC（系統單晶片）與譜瑞-AMD/ARM PC USB Retimer（重計時器晶片）的可能風險。

