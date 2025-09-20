美西線暴跌3成 運價連3黑

運價連三黑，美國線重挫。（陽明提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕受到貨量不多影響，最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）重挫199.99點到1198.21點，跌幅高達14.29%，為連3黑。四大主要航線中，美國線重挫，遠東到美西、美東線每FEU（40呎櫃）分別跌破2000、3000美元，跌幅逾22%，歐洲線則是續挫。

市場人士指出，目前已接近中國十一長假，但中國工廠仍未明顯出貨，在中國市場貨量不夠多、無法裝滿艙位下，即使東南亞市場貨量不差，但仍無法補足中國的缺額，導致運價下探，歐洲市場也是同樣狀況。

根據最新運價顯示，遠東到歐洲每TEU（20呎櫃）下跌102美元至1052美元，跌幅8.83%；遠東到地中海每TEU下跌100美元至1638美元，跌幅5.75%。遠東到美西每FEU為1636美元，重挫734美元，跌幅30.97%；遠東到美東每FEU下跌750美元到2557美元，跌幅22.67%。遠東到東南亞每TEU為422美元，較上週上漲2美元，漲幅0.47%。

