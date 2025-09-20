晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

美西線暴跌3成 運價連3黑

2025/09/20 05:30

運價連三黑，美國線重挫。（陽明提供）運價連三黑，美國線重挫。（陽明提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕受到貨量不多影響，最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）重挫199.99點到1198.21點，跌幅高達14.29%，為連3黑。四大主要航線中，美國線重挫，遠東到美西、美東線每FEU（40呎櫃）分別跌破2000、3000美元，跌幅逾22%，歐洲線則是續挫。

市場人士指出，目前已接近中國十一長假，但中國工廠仍未明顯出貨，在中國市場貨量不夠多、無法裝滿艙位下，即使東南亞市場貨量不差，但仍無法補足中國的缺額，導致運價下探，歐洲市場也是同樣狀況。

根據最新運價顯示，遠東到歐洲每TEU（20呎櫃）下跌102美元至1052美元，跌幅8.83%；遠東到地中海每TEU下跌100美元至1638美元，跌幅5.75%。遠東到美西每FEU為1636美元，重挫734美元，跌幅30.97%；遠東到美東每FEU下跌750美元到2557美元，跌幅22.67%。遠東到東南亞每TEU為422美元，較上週上漲2美元，漲幅0.47%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財